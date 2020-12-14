資產、年底作帳題材發酵 大同盤中股價一度攻上漲停

大同（2371）從經營權變天的10月21日以來，股價漲幅逾3成，12月以來漲幅也超過2成，今(14)日開高走高，一度衝達漲停25.5元，創下2019年4月以來的波段高價，盤中漲幅8.83%表現相對強勢。

大同今日以23.8元開出，上漲0.6元，盤中一度攻上漲停，寫下近20個月波段高價，市場推測，12月以來，大同股價表現強勢，應是受到新台幣升值下的資產股題材推動，再加上年底作帳行情助攻。

大同11月合併營收26.24億元，月增11.59%，年減37.8%，主因去年同期土城建案大同莊園的收益貢獻；累計大同今年前11月合併營收290.99億元，年減7.83%。

大同旗下金雞母尚志資產董事長由三圓建設董事長王光祥接任，市場預期尚志資產的土地活化將會加快。

統計三大法人對大同的買賣超情況，外資賣超壓力不減，上周五賣超13,228張，投信沒有買賣動作，自營商賣超422張，合計三大法人賣超13,650張，針對股價的表現，法人推估，大同手握資產題材，加上年底的作帳，應是12月來股價強漲的重要因素。