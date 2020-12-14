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鴻海啟動國巨集團大拉貨 四公司今股價齊揚
鴻海（2317） 11月營收創歷史新高，同時宣布將啟動「國巨專案計畫」，董事長劉揚偉看好明年上半年業績表現，今(14)日股價成為多頭領軍指標，早盤跳空開高，重新站上5日線，盤中漲幅逾1%；國巨（2327）早盤開高，凱美（2375）、奇力新（2456）也是齊揚。
鴻海11月合併營收6,813.75億元，創歷史新高，月增11.2%，年增13.1%；法人看好第4季營收將有機會挑戰單季歷史新高，毛利率持續提升。
董事長劉揚偉表示，明年上半年業績將比今年同期好，主要是受惠於智慧手機遞延效應、電動車展望佳、及5G相關替換需求、伺服器等，看好明年上半年業績表現。
鴻海集團、國巨集團簽署策略聯盟協議，鴻海啟動「國巨專案計畫」，要求各次集團提出採購金額清單，對國巨集團大拉貨，包括國巨、奇力新、凱美等都將列入鴻海集團「首選供應商清單（PSL）」，將優先採購被動元件、電感等產品。
台股今日開低震盪，鴻海成為多頭指標，早盤以88.3元開出，上漲0.7元，一度拉升至89元，盤中漲幅1.14%；鴻海走高，國巨早盤以520元開出，上漲2元，早盤一度翻黑至509元，盤中力圖維持紅盤；凱美盤中漲幅逾7%，奇力新盤中漲幅0.39%。
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