最強ETF新人王！00881受益人破5萬 登台股八強

投資人對股市前景樂觀，帶動新基金表現火爆，尤其台股參與熱度頻創紀錄。上周國泰投信發行國泰台灣5G+（00881）在募集累積逾2.3萬人投資，上市短短兩天，挾初次級市場都有強大買氣，最新受益人再飆破5萬大關，創下歷來ETF掛牌最猛紀錄，一舉登上上市櫃ETF受益人「第八強」；國泰投信總受益人也因此升抵28萬人，牽動ETF投信人氣排名洗牌。

集保結算所統計，國泰台灣5G+ 11日受益人達5.11萬人，一口氣衝上台股掛牌ETF第八名，此前的七強分別是元大高股息3（0056）5.4萬人、元大台灣50 （0050）18.4萬人、國泰永續高股息14萬人、元大S&P石油（00642U）8.1萬人、富邦VIX （00677U）7.4萬人、元大台灣50反1（00632R） 6.9萬人、及元大臺灣ESG永續（00850）5.9萬人。

若依國泰台灣5G+才上市兩天暴增2.8萬人，後市看來還大有可為，甚至超越國泰永續高股息最高一度有17萬人。國泰永續高股息7月20日掛牌，上市首五日自2.1萬成長到6.9萬人，平均日增9,700多人，而國泰台灣5G+日增近1.4萬人。

今年來ETF投資火熱，新基金更出現前所未見的爆棚買氣，其中，最新掛牌的國泰台灣5G+，挾台股5G和高殖利率題材，募集時累積2.3萬名受益人，已是歷來台股ETF IPO之最，隨後上周10日掛牌，連兩天量能達16萬、21萬張，初級市場也爆出300至400組巨量申購，使受益人再飆到5.1萬人。

國泰台灣5G+因此在首次與其他上市櫃ETF進行周排名，便超越富邦公司治理（00692）、元大全球未來通訊（00861）、富邦台50（006208）等人氣ETF，拿下第八強。而挾超高買氣，ETF投信人氣也跟著洗牌，國泰投信迄目前，累積有28萬名受益人投資該投信的ETF，超越第二名富邦投信的27萬人，最多則仍是元大投信，超過92萬名受益人。

先前國泰投信發行國泰永續高股息時，總受益人已和富邦勢均力敵，隨著新一代金雞母-國泰台灣5G+再接棒推動且成長幅度更大，市場預期將確立國泰投信為人氣第二高的ETF投信。