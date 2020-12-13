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台股本周展望 投顧：低基期 有成長契機的選股策略

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
上周集中市場類股漲跌幅。圖／永豐投顧提供
上周集中市場類股漲跌幅。圖／永豐投顧提供

台股上周加權指數上漲0.91％，周線連六紅，日均量來到3110億元。針對本周盤勢，永豐投顧指出，市場焦點由疫苗救市轉向疫苗施打成果，加上年底聯準會（Fed）兩項失業補助到期，外資、自營偏向空方，留意16日期貨可能壓低結算，建議暫且觀望。

永豐投顧指出，上周集中市場外資賣超202.92億，投信買超75.75億，自營商含避險賣超121.77億，三大法人合計賣超248.93億元。值得注意的是，11日外資於期貨轉為淨空單1439口，口數雖然不多，然此為2015年8月以來首見，有可能為外資於耶誕節長假前預先結帳獲利了結，但去年同期外資期貨為淨多單49361口，因此後續外資是否反手偏空，值得留意。

在本周台股投資策略方面，永豐投顧表示，短線外資行為詭異，行情多空不明，然在台積電業績強力支撐下，股價持穩，指數修正幅度有限，預期1萬4000點可望有守，但在選股部分，題材股消風危機大，盡量不碰，選股仍以低基期、明年可望有新題材有成長契機的個股為主。

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