搶賺紅包行情 必買股出列

年底投信、集團作帳行情發酵，台股攻上歷史新高14,427點。法人認為，紅包行情緊接作帳行情之後，看好明年2月5日農曆封關日前有機會挑戰「萬五」，可以留意近期三大法人連續買超五天以上如大成鋼、鴻海以及仁寶等可望領銜主演。

從法人近期加碼股來看，電子股仍是買盤重心，例如半導體通路商至上受惠於拉貨強勁， 11月合併營收創歷史單月第三高，吸引法人連續11天買進，推升股價創下波段新高。

新冠肺炎疫情改變生活型態，帶動WFH（在家工作）商機的仁寶、英業達持續受青睞；此外在5G、電動車等長線商機下，鴻海、國巨、華新科、鎧勝-KY以及致茂後市看俏。

傳產股則各擁題材，鋼鐵股大成鋼受惠於原物料價格提升加上需求轉佳，吸引法人連續八天買超，股價12月以來震盪走高；輪胎廠正新則在車市回溫下，法人連七買。

塑化股中石化在塑化報價上揚以及終端需求回升下，吸引法人關注；工具機上銀則有急單湧入，法人連11買，股價創今年來新高價；營建股的興富發以及鄉林也分別獲得法人連續六日、十日買超。

第一金投顧董事長陳奕光認為，外資假期結束後回歸帶動的回補行情，有望推升元月表現，根據歷年統計，外資當年度若呈現賣超，明年將啟動認錯回補，而今年在淨賣超下，看好明年外資歸隊，推升指數上看15,000點。

兆豐國際投顧董事長李秀利分析，在新冠疫苗將問世下，明年消費復甦可期，就指數區間來看，由於此波上漲的修正並沒有跌破14,000點，月線目前在13,935點，將是短線的支撐，後續14,000整數關卡不破，預期指數大區間落在14,000至15,000點。

宏遠投顧副總經理陳國清指出，台股漲多後導致結帳賣壓出籠，股價漲太多的電子股首當其衝，因之前資金排擠，沒漲到的傳產股、金融股及電子下游可能在此時接棒上漲，同時減緩加權指數跌勢。研判12月中下旬有機會在績效拉抬及元月效應而出現反彈或上漲。