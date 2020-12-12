富蘭克林華美投信：財報空窗期 台股資金派對熱

近期經濟數據優異，成為美股及台股持續創新高的基石。美國是全球最大消費國，台灣在亞洲出口具舉足輕重地位，美台經濟成長優於預期，反映全球景氣已從谷底反彈，近期公布的台灣製造業PMI也從57.7上揚至59.3；惟步入10月後，美歐疫情再度惡化，導致經濟活動降溫，歐元區10月經濟信心就由前月的91.1跌至90.9，因此第4季消費旺季及2021年經濟是否仍將受到疫情影響，是後續觀察重點。

2020-12-12 02:26