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富蘭克林華美投信：財報空窗期 台股資金派對熱

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
富蘭克林華美投信表示，受到資金行情火熱與半導體業績訂單亮眼表現推升，外資持續回補，大盤指數持續向上墊高，後市表現不看淡。記者蘇健忠攝影／報系資料照
富蘭克林華美投信表示，受到資金行情火熱與半導體業績訂單亮眼表現推升，外資持續回補，大盤指數持續向上墊高，後市表現不看淡。記者蘇健忠攝影／報系資料照

受資金行情、加上年底集團作帳行情帶動下，昨（11)日台股加權指數開低走高，終場收紅12.20點或+0.09%，收14,261.69點，成交量3,180.33億元，周線連六紅。富蘭克林華美投信表示，受到資金行情火熱與半導體業績訂單亮眼表現推升，外資持續回補，大盤指數持續向上墊高，後市表現不看淡。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸說，全球低利率環境，各國政府仍採寬鬆貨幣政策，維持低利率環境下，台股仍擁有較佳的股息殖利率(約3.7~4.0%)，吸引國際資金流入，再者第一季為財報公布空窗期，加上外資歸隊，有利台股大盤指數持續向上整理墊高。

郭修伸表示，台灣擁有完整半導體供應鏈，並且半導體、IC晶片等上游開始漲價，第１季的營收與毛利率皆可望較今年同期成長。半導體產業相關股票所占指數權重高，加上低基期之新冠疫情受害族群可望補漲輪動，因此，預期第１季台股指數有機會再創新高。

操作策略上，郭修伸表示，根據券商資料統計，2021年台股科技類股與傳統產業，預估獲利年增率分別有20.9%與21.5%，並預期2021年第１季科技股獲利將會持續成長，主要看好半導體、雲端、矽晶圓、EMS、面板、功率元件與工業電腦等產業。

富蘭克林華美投信表示，12月隨著疫情升溫與疫苗利多，漲多個股賣壓湧現，造成台股可能出現震盪修正，但1月有外資回籠、2月有紅包行情，操作方式仍以科技為主，搭配傳產與部分受疫情影響落後補漲之循環股，也提醒留意漲多風險，或可利用定期定額方式，中長期投資台股科技型基金。

台股指數 半導體 疫情

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