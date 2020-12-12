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安聯投信看股市：有漲價機會的零組件優先布局

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
圖為台股示意圖。報系資料照
圖為台股示意圖。報系資料照

對於近日拉回，台灣科技基金經理人廖哲宏表示，這是漲多後正常的技術面修正，未來仍正向看待基本面，並預期基本面將為股市帶來一定支撐與動能，短線可先觀察五日線與月線支撐，布局重點仍以選股為優先。

國際情勢方面，廖哲宏指出，近日美股出現波動，主要原因之一是受美國財長梅努欽和眾議院長佩洛西共同磋商兩黨推出的9,080億美元紓困計畫法案受阻影響所致。

廖哲宏表示，近期新冠肺炎疫苗突破新聞讓各機構對於2021年GDP展望正向，加上近期中國公布11月PMI達52.1%, 相較10月51.4%持續提升，顯示中國製造業持續復甦。整體而言，總體展望仍然正面，惟須持續關注疫情、各國紓困專案及疫苗進展。

觀察近期法說，廖哲宏表示，需求於下半年明顯回溫，近期車用復甦尤其明顯，目前零組件供應吃緊從先前的八吋晶圓、面板、驅動IC，以及電源管理IC，擴充到記憶體以及MCU，尤其NOR Flash以及niche DRAM。近期並觀察到12吋晶圓代工需求強勁回升，原本產能利用率相對低的28奈米，近期產能利用率也呈現滿載。除了科技零組件外，近期海運供不應求，紛紛漲價，也是全球景氣復甦的櫥窗之一。

仍正向看待明年第1季展望，預期整體產業可以淡季不淡。至於在投資的布局上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，由於正向看待2021年GDP，傳產跟電子都有表現，但在科技產業的布局上，由於許多零組件供應吃緊，布局上將是上游優於下游，並以供需吃緊且有漲價機會的零組件為優先。

晶圓代工 產能利用率 疫苗

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