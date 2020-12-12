快訊

最後一刻轉為黑屏！中天新聞正式關台 52台卡位戰戰況難料

股海自由行／面板DRAM矽晶圓 題材熱

經濟日報 / 朱晏民

11月以來迄今，全球股市與台股普遍維持驚驚漲的格局，美國總統大選的不確定性因素消除，新冠疫苗三期臨床試驗出現正面進展，都是提振市場信心的關鍵。疫苗陸續接種後有利2021年全球經濟活動重啟，支撐總體需求的回溫，帶動許多與景氣連動密切的周期型類股，成為11月以來市場資金追逐的焦點，科技股當中最強勢者首推面板、DRAM、矽晶圓等，股價相對處於低基期的被動元件、LED也開始醞釀補漲；非科技股當中股價最為強勁者則為貨櫃、工業自動化、汽車零組件等。

展望未來，儘管上述周期性類股的股價已提前反映復甦或漲價的預期，隨著人們在未來一年陸續獲得疫苗接種，全球經濟正式重啟下，消費者與企業信心提振將會帶來良好的正向循環，並可能產生更多的報復性消費以及顯著的企業資本支出，進而有利未來景氣復甦的增強與企業獲利的上修，而評價仍處於長期相對低檔，且基本面即將觸底反轉的周期性類股仍是投資的重點之一。我們目前看好面板、DRAM、矽晶圓、工業自動化等。

大尺寸面板為所有周期型科技股當中景氣率先回溫者，疫情帶動宅經濟與遠距商機，TV面板早已自今年6月開始起漲，IT面板則於8月接續漲價，按照往年的上漲周期來判斷，原預估本波漲勢將延續至2021年1月，如今在來年經濟正式重啟的期待，加上數位經濟趨勢延續，預估本波報價上漲周期很有可能延續至2021年第1季以後，支撐面板股獲利延續更長的上升循環。

除了需求面相對強勁之外，供給面亦有利產業環境，我們預估在韓廠關閉LCD產線，大陸將不再積極擴產下，大尺寸面板2020-21年的供給年增幅僅達1%、0.8%，將為史上最低，同時在2021年TV需求回升且NB需求維持強勁下，預估至少在2021年上半年之前供需將維持相對吃緊態勢。評價面而言，目前一線面板廠股價淨值比約交易在0.8倍，相對前兩次景氣高峰之1.0倍與1.3倍。

DRAM廠的股價經過一年整理後，終於從11月開始出現急漲，而11月初傳出疫苗研發順利應是重要催化劑；其次，美光與AMD同步於12月初釋出景氣正面的風向球更是驅動股價續強的關鍵。展望未來，我們預估DRAM廠將可能於2021年第2季正式啟動漲價循環，且2021年第2季與第3季均將調漲10%，需求動能主要來自Oppo與Vivo等中國手機業者積極搶占華為手機市占，並增加DRAM採購所致。

其次則是Intel的Whitley伺服器新平台推出後，將會帶動資料中心業者開始回補庫存。我們預估DRAM產業2020-21年供給將成長14%與17%，同期間需求將成長13%與21%，2021年將由供過於求轉為供需吃緊，有利報價上漲。評價面而言，目前DRAM廠股價淨值比約交易在1.7倍，相對前次景氣高峰為2.1倍。

矽晶圓廠的股價經過一年的長期整理之後，終於自11月下旬起漲，儘管落後補漲與併購題材為本波股價上漲的原因之一，產業景氣即將好轉的預期更是支撐股價續強的關鍵。我們目前預期12吋磊晶圓將會率先漲價，時間點可能落於2021年第1季末，背後的需求動能主要是5G、物聯網、電動車等需求的崛起。而位處於矽晶圓產業相對低位階的8吋拋光矽晶圓，我們研判其需求已於今年第3季正式觸底，為最晚落底的矽晶圓產品，主因全球車市觸底所致。評價面而言，目前一線矽晶圓廠本益比交易在約20倍，相對前次景氣高峰為22倍。

工業自動化產業受惠工具機與汽車需求逐漸復甦下，已帶動今年第4季訂單動能呈淡季不淡。展望未來，由於企業資本支出將開始回溫，將有助產業邁入上升周期。除此，工業自動化的關鍵零組件─滾珠螺桿，其交貨周期已由1.0-1.5個月延長為二個月以上，且我們預期最快將於2021年第1季啟動漲價。評價面而言，目前工業自動化廠之本益比交易在約30倍，相對前次景氣高峰為35倍。

（作者是凱基投顧董事長）

矽晶圓 大尺寸面板 景氣

延伸閱讀

老年人保護力差 賽諾菲COVID疫苗時程展延

澳洲國產COVID疫苗失敗 政府急砍訂單

日系外資首評喊買中美晶 目標價240元

中美晶擁3大利多 日系外資首評喊買

相關新聞

股海自由行／面板DRAM矽晶圓 題材熱

11月以來迄今，全球股市與台股普遍維持驚驚漲的格局，美國總統大選的不確定性因素消除，新冠疫苗三期臨床試驗出現正面進展，都...

大盤震盪 高低差271點

台股昨（11）日高檔獲利賣壓湧現，一度回測10日線14,122點，幸賴金融股撐盤，加上台積電拉尾盤神救援，留180點下影...

【達人談投資】從內外資動態 嗅到台股封關表現了嗎？這些跡象你必須看懂！

越接近年底，多頭股市似乎欲罷不能，但是從許多跡象觀察，台股這一波上漲似乎已經到了內資拚最後一把的味道。

許璋瑤：國人挺台股 券商前11月賺近500億元

證交所今天舉辦「109年度證券商負責人業務座談會」，與證券商董、總等負責人就證券市場發展趨勢、政策方向及監理重點等議題交...

經濟解析／「萬四」如意下 要留意這四訊號

台股衝上萬四，周線連六紅，在指數位居歷史高檔區時，投資人是要買還是要賣?法人認為，五大因素推升台股上漲，目前「快牛」行情...

5G熱度勝石油？國泰台灣5G+申購再爆量

只有00881能超越00881？國泰台灣5G+（00881）繼上市10日創下成交量、申購巨量等多項紀錄，11日不僅成交再...

台積電止跌收516元 外資卻是連三賣

台股今（11）日收在14,261.69點，推升大盤指數翻紅的功臣首推台積電（2330），股價止跌收紅，以516元作收，但...

全民買股票時代？他曝「大學生也在討論」 內行曝1警訊提醒

台股指數持續創新高，因而帶動股市熱絡，對此有網友觀察發現，身旁的親友都在談論股票，連買早餐也聽到大學生在討論股市，這讓他不禁好奇「現在買股票投資是一種潮流嗎」，問題曝光掀起眾人熱議。

台積電震盪收紅、台股收漲12.2點 三大法人賣超61.69億

台股今（11）日開高震盪走低再翻紅，台積電（2330）成為盤面重心，在尾盤再翻紅時順勢帶動大盤指數，跌勢縮小之外，終場翻...

國泰台灣5G+創下台灣ETF掛牌量能歷史紀錄

今(11)日台股出現開高走低，國泰台灣5G+ETF(00881)成交量能衝破20萬張、達214,965張，交投熱絡，更突...

台積電撐住台股地震 小漲12點收14,261

台灣昨（10）日地震級數不小，投資人就熱議台股今日是否也有大地震，原本開高衝到14,353點的大盤竟遭遇殺盤摜壓，盤中跌...

中一張賺5萬元！智聯15日起申購 承銷價60元

智聯服務（6751）今天辦理初次上櫃普通股承銷競拍，競拍股數1,292仟股，底價為50元，最高得標及加權平均得標價230...

熱門新聞

人氣股殺盤 台股高低差距逾200點

全民買股票時代？他曝「大學生也在討論」 內行曝1警訊提醒

KY風暴愈演愈烈 淘帝吞第5根跌停、類股遭波及

瑞昱音訊晶片 傳遭砍單

外資賣超143億 台股重挫

台積電撐住台股地震 小漲12點收14,261

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。