股海自由行／面板DRAM矽晶圓 題材熱

11月以來迄今，全球股市與台股普遍維持驚驚漲的格局，美國總統大選的不確定性因素消除，新冠疫苗三期臨床試驗出現正面進展，都是提振市場信心的關鍵。疫苗陸續接種後有利2021年全球經濟活動重啟，支撐總體需求的回溫，帶動許多與景氣連動密切的周期型類股，成為11月以來市場資金追逐的焦點，科技股當中最強勢者首推面板、DRAM、矽晶圓等，股價相對處於低基期的被動元件、LED也開始醞釀補漲；非科技股當中股價最為強勁者則為貨櫃、工業自動化、汽車零組件等。

展望未來，儘管上述周期性類股的股價已提前反映復甦或漲價的預期，隨著人們在未來一年陸續獲得疫苗接種，全球經濟正式重啟下，消費者與企業信心提振將會帶來良好的正向循環，並可能產生更多的報復性消費以及顯著的企業資本支出，進而有利未來景氣復甦的增強與企業獲利的上修，而評價仍處於長期相對低檔，且基本面即將觸底反轉的周期性類股仍是投資的重點之一。我們目前看好面板、DRAM、矽晶圓、工業自動化等。

大尺寸面板為所有周期型科技股當中景氣率先回溫者，疫情帶動宅經濟與遠距商機，TV面板早已自今年6月開始起漲，IT面板則於8月接續漲價，按照往年的上漲周期來判斷，原預估本波漲勢將延續至2021年1月，如今在來年經濟正式重啟的期待，加上數位經濟趨勢延續，預估本波報價上漲周期很有可能延續至2021年第1季以後，支撐面板股獲利延續更長的上升循環。

除了需求面相對強勁之外，供給面亦有利產業環境，我們預估在韓廠關閉LCD產線，大陸將不再積極擴產下，大尺寸面板2020-21年的供給年增幅僅達1%、0.8%，將為史上最低，同時在2021年TV需求回升且NB需求維持強勁下，預估至少在2021年上半年之前供需將維持相對吃緊態勢。評價面而言，目前一線面板廠股價淨值比約交易在0.8倍，相對前兩次景氣高峰之1.0倍與1.3倍。

DRAM廠的股價經過一年整理後，終於從11月開始出現急漲，而11月初傳出疫苗研發順利應是重要催化劑；其次，美光與AMD同步於12月初釋出景氣正面的風向球更是驅動股價續強的關鍵。展望未來，我們預估DRAM廠將可能於2021年第2季正式啟動漲價循環，且2021年第2季與第3季均將調漲10%，需求動能主要來自Oppo與Vivo等中國手機業者積極搶占華為手機市占，並增加DRAM採購所致。

其次則是Intel的Whitley伺服器新平台推出後，將會帶動資料中心業者開始回補庫存。我們預估DRAM產業2020-21年供給將成長14%與17%，同期間需求將成長13%與21%，2021年將由供過於求轉為供需吃緊，有利報價上漲。評價面而言，目前DRAM廠股價淨值比約交易在1.7倍，相對前次景氣高峰為2.1倍。

矽晶圓廠的股價經過一年的長期整理之後，終於自11月下旬起漲，儘管落後補漲與併購題材為本波股價上漲的原因之一，產業景氣即將好轉的預期更是支撐股價續強的關鍵。我們目前預期12吋磊晶圓將會率先漲價，時間點可能落於2021年第1季末，背後的需求動能主要是5G、物聯網、電動車等需求的崛起。而位處於矽晶圓產業相對低位階的8吋拋光矽晶圓，我們研判其需求已於今年第3季正式觸底，為最晚落底的矽晶圓產品，主因全球車市觸底所致。評價面而言，目前一線矽晶圓廠本益比交易在約20倍，相對前次景氣高峰為22倍。

工業自動化產業受惠工具機與汽車需求逐漸復甦下，已帶動今年第4季訂單動能呈淡季不淡。展望未來，由於企業資本支出將開始回溫，將有助產業邁入上升周期。除此，工業自動化的關鍵零組件─滾珠螺桿，其交貨周期已由1.0-1.5個月延長為二個月以上，且我們預期最快將於2021年第1季啟動漲價。評價面而言，目前工業自動化廠之本益比交易在約30倍，相對前次景氣高峰為35倍。

（作者是凱基投顧董事長）