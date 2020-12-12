大盤震盪 高低差271點

台股昨（11）日高檔獲利賣壓湧現，一度回測10日線14,122點，幸賴金融股撐盤，加上台積電拉尾盤神救援，留180點下影線收小紅，法人看好短線籌碼換手後，波段仍有高點可期，續朝15,000點靠攏。

美股高檔震盪，台股昨日在外資圈傳出蘋果砍單台積電、勞動基金炒股案升溫，拔檔賣壓出籠，早盤一度上漲103點至14.353點盤中最高後，台積電領頭一路下殺，當沖客大舉進場，最低跌168點至14,081點，造成昨日盤中高低差達271點、震幅1.9%，為最近二個半月來罕見。

以投信、八大行庫為首的多方勢力隨後進場拉抬台積，加上大型金控穩盤，指數V型反轉，台股終場漲12點，留180點長下影線收14,261點，站回10日線，但5日線仍未收復，成交量擴至3,235億元，集中市場當沖量占比同步擴增為近十日最高34.1%；周線漲129點或0.9%，連六紅，但漲點及漲幅均為六周來最小。

櫃買市場相對較弱，昨日跌1.14點收179.39點，連二黑，並跌破10日線179.81點，周線跌0.92點或0.51%，終止連五紅。

綜合兆豐國際投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清看法，雖然部分漲多股明顯拉回，但昨日台股扣除台積電後，表現相對穩健，加上本波融資增幅尚未跟上大盤，籌碼穩定度可控，多頭行情只是暫時降溫，在下周台指期結算及台積電除息前，提防指數劇烈波動。

昨日融資餘額減13.8億元，為9月28日以來最多，連二減至1,749億元，融券張數也減1.8萬張至112.7萬張，亦為連二減。