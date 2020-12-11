國泰台灣5G+創下台灣ETF掛牌量能歷史紀錄

今(11)日台股出現開高走低，國泰台灣5G+ETF(00881)成交量能衝破20萬張、達214,965張，交投熱絡，更突破昨上市首日紀錄，為台灣原型ETF近年來難得一見之盛況。

全球5G爭霸戰白熱化下，5G主題廣受市場矚目，同時間，國內2020年最後一檔掛牌上市的ETF-國泰台灣5G+ ETF(00881)昨(10)日正式壓軸掛牌登場，開盤後旋即價量齊揚，至收盤衝出16.6萬張巨量，不僅創國泰投信所發行之ETF上市最佳成績，亦締造台灣ETF史上上市最大成交量表現。

國泰投信董事長張錫表示，5G為科技大趨勢，未來動能相當看好，今年5G手機出貨量可能達2億支，明年有望再提升到5億支，且5G的發展也帶動台股今年的大漲，而在這一波漲價潮中，5G絕對是主要動力之一，待明年需求提高，勢必可再推升台股表現；國內第一檔聚焦台灣5G在地商機，並具有配息機制的00881，上市首兩日皆打破相關成交量紀錄，也顯示了台灣投資人對於「5G國家隊」的實力認同。

國泰台灣5G+ ETF 經理人蘇鼎宇亦表示，這次國泰投信發行以台灣為主的5G主題ETF，因經過反覆研判全球科技發展趨勢後，看好美中爭霸下，最大的受益者將是台灣的5G供應鏈產業，同時泛5G族群有機會發展成為台股未來的「護國神山群」!

目前00881前五大持股分別為台積電、鴻海、聯發科、聯電及大立光，都是霸占全球5G供應鏈關鍵地位的龍頭企業

，其中持有30%為第一大持股的台積電將於下周四(17日)除息，蘇鼎宇說，資金有限的投資人可運用此檔ETF參與台積電的配息，以及未來可能的填息表現。

國泰投信說，台灣過去20~30年間靠著個人電腦 （PC）產業在全球IT市場打下的關鍵角色地位，而5G採用的開放式架構，有機會打破過去通訊設備市場由國際大廠寡占的局面，使台廠在未來超過十年的時間，可成為全球通訊G世代更迭的要角，分食全球超過上兆美元的5G相關商機。投資人可以採逢低承接、定期定額、長期持有等以「存ETF」的投資方式，透過趨勢的浪潮推升，來幫助自身累積財富。