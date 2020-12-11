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全民買股票時代？他曝「大學生也在討論」 內行曝1警訊提醒

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「現在買股票投資是一種潮流嗎」，問題曝光掀起眾人熱議。示意圖／聯合報系資料照片
網友好奇「現在買股票投資是一種潮流嗎」，問題曝光掀起眾人熱議。示意圖／聯合報系資料照片

台股指數持續創新高，因而帶動股市熱絡，對此有網友觀察發現，身旁的親友都在談論股票，連買早餐也聽到大學生在討論股市，這讓他不禁好奇「現在買股票投資是一種潮流嗎」，問題曝光掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，現在身邊很多人都在討論股票，像是長輩朋友、公司客戶、老闆、同事等，網路上也多了一些講股票的YouTuber，「印象中以前沒有這麼多人在討論股票，隱約有股風潮吹起的感覺，莫非現在是全民買股票的時代，各位鄉民有投資嗎？」

貼文一出，網友們留言回應，「每天創新高當然是一種話題，怎麼可能忽略」、「認同！連大學生都在聊股票」、「隨便買都賺」、「前幾年要人all in比特幣，現在要人all in台積電」、「真的，看牙醫時候診的人也在講」、「早點學投資，賺死薪水是不可能買房的」。

但也有人持不同看法，「高點差不多到了，行情總在全面樂觀中毀滅」、「沒聽過擦鞋童理論嗎？」、「擦鞋童理論，這種時候越要小心」、「等大跌時，你就會聽到一堆人在哀嚎」、「不買沒關係，股市多熱還是要了解一下」。

大學生 台股 PTT

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