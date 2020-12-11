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日盛美股通推出全中文介面美股即時看盤交易軟體

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

美國大選與新冠疫情影響，國際股市動盪不安，儘管如此，美股卻持續上揚，選擇觀望的投資人也蠢蠢欲動。

美股的交易量相當大，交易時間長達6.5小時，且無漲跌幅限制，所以掌握即時報價是投資獲利最重要的關鍵。目前國內業者通常只提供美股的延遲15分鐘報價，但日盛證劵懂市場投資人的需求，不計成本只為提供最即時的報價，也是國內第一家與美國芝加哥期權交易所(CBOE)合作，提供美股即時報價的券商。

根據券商公會最新資料顯示，累計複委託開戶數已突破200萬戶，尤其今年以來新增戶數約30萬，創下近年成長新高，今年1至9月台灣整體複委託交易量累積達新台幣2.83兆元，已超過去年整年交易量2.44兆的水準，受惠於美國金融市場近年表現優異，投資人眼光聚焦於美國市場，交易量不僅逐年成長，且吸引大部分的資金。日盛證劵表示美國大選後美股單日成交量大增3.5倍以上，市場信心度持續上升。

日盛證券說，面對瞬息萬變的美股市場，投資人可以善用日盛證劵複委託平台與看盤工具-Smart美股通，全中文化操作介面讓國內投資⼈，買賣美股零時差，日盛美股通提供最即時的市場報價，讓投資人在閱讀訊息時不需在回到自選股頁面即可邊閱讀邊追蹤取得即時報價，同時也提供即時庫存計算與投資損益，方便客戶掌握庫存股票的最新市值。

此外，日盛證券領先多數同業取得美國國稅局(IRS)合格中介機構身分，透過日盛證券複委託交易美國特別股，配息無需被扣繳30%預扣稅，可省去自行申請退稅的繁瑣手續。即日起至12月31日下載日盛Smart APP成功登入並完成委託交易，就有機會獲得紅利點數。

美股 美國大選

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