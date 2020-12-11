上市櫃營收 史上最強

上市櫃公司11月營收繳出傲人成績，單月總營收3.55兆元，創歷年單月新高，且月增9.5%、年增10.9%，優於市場預期；營收創新高家數114家，高於10月的78家與去年同期的51家，為今年第三高。

由於11月營收亮麗拉抬，前11月上市櫃公司累計營收達到31.80兆元，年減幅度再縮小至0.19%，幾乎快要打平。

就營收規模來看，單月營收千億元以上公司有五家，包括鴻海、和碩、台積電、仁寶，以及廣達。其中廣達再度回到千億元俱樂部，鴻海、和碩、台積電營收都是較前月及去年同期成長。

法人表示，11月營收創新高家數增加至114家，較10月的78家明顯成長，也較去年同期51家大幅增加，助攻整體營收創下歷史單月新高。

以11月營收創新高公司族群來看，集中在半導體、電子零組件，以及生技醫療等三大族群。台新投顧副總經理黃文清指出，尤其是半導體由於產能不足，缺貨仍嚴重，到明年第1季都可能淡季不淡，加上仍在蘋果銷售旺季，相關供應鏈受惠，因此，12月營收雖然要再「月增」有困難，但仍有機會較去年同期成長。

以族群來看，11月營收較去年同期成長族群，主要是機殼、IC設計、被動元件、主機板，以及手機零組件，清一色是電子股。11月營收較上個月成長的產業則有營建、顯示器、以及資訊通路。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，受到新台幣升值影響，如果是以美元計價，整體營收表現應該更佳。至於累計營收尚未翻正，也是合理，因為上半年尤其是第2季受到疫情影響較重。觀察11月營收可以發現，被動元件、機殼、面板等各產業營收都有好轉，不過即將進入電子出貨淡季，12月營收月增可能會持平，不過仍有機會維持年增表現。此外，匯率短期間可能會吃掉部分公司的獲利，投資人如果發現個股股價已經走高，獲利卻跟不上，宜謹慎操作。

黃文清分析，傳產族群方面，貨櫃航運受惠於運價上漲，鋼鐵也受惠於報價的上漲，也跟景氣基本面好轉息息相關。