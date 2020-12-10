凱基明年高點16,200點 看好11項產業趨勢

凱基投顧發表2021年台股展望指出，數位經濟及經濟重啟等雙重效果，有助台股獲利延續今年第2季以來的上升循環，並支撐維持明年長多格局，預估高點將落在約16,200點，是目前國內券商最高。

在新經濟及舊經濟同步成長下，將支撐科技股及非科技股可望呈現健康輪動，凱基投顧看好11項產業趨勢：包括半導體、先進封裝、筆電/電競、光通訊、散熱、衛星寬頻、電動車、電商及紡織、自動化工業、塑化、金融等產業。

凱基投顧指出，儘管新冠肺炎疫情終會緩解，但數位經濟的新生活型態已是長期結構性趨勢，加上5G升級潮將帶動半導體與電子零組件內含價值提升，均可支撐科技股獲利動能維持高檔。

根據凱基投顧預估，今年台股科技類股獲利年增率達35%，2021年獲利將可再向上增長20%。

鑒於2021年下半年疫苗可能陸續大量接種，有助全球經濟活動重啟，進而支撐銀行放款動能的改善，以及煉油、成衣原料、汽車等需求的實質回溫，凱基投顧預估週期性傳產股明年將迎來5成以上的獲利增長，擺脫今年衰退三成窘境。

凱基投顧認為，新冠肺炎疫情造成全球經濟呈現K型復甦，其中，受惠疫情的電商、遠距、雲端等新經濟類股的基本面早已超過疫情前水準，惟深受疫情所創的旅遊、航空、餐飲等舊經濟類股營運仍在谷底盤旋，這也造就市場資金過去一年瘋狂追逐科技股的現象。

伴隨2021年下半年舊經濟活動重啟，將有利週期性傳產股獲利動能後來居上，支撐2021年全年科技股與非科技股可望呈健康輪動。