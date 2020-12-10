證交所：大飲14日起併案列為全額交割股

臺灣證券交易所表示，食品股大飲（1213）稍早召開重訊記者會時，仍未能充分釐清與旭順公司於1999年簽署的和解契約相關內容，符合證交所營業細則第49條第1項第14款規定情事，公告自12月14日起上市有價證券併案列為全額交割股。

生產老牌飲料蘋果西打的大飲，先前因關係人交易引發爭議，簽證會計師出具無法表示意見的查核報告，符合證交所營業細則第49條第1項第19款規定情事，遭證交所打入全額交割。

證交所說，大飲今（10）日發布重大訊息，揭示其與旭順公司於民國88年簽署的和解契約相關內容，惟就該公司商標權歸屬、權利金歷年支付情形、未來能否持續以「蘋菓西打」品牌產銷，及是否已充分揭露於重大訊息與財務報告等，於嗣後召開的記者會，均未能充分釐清，核有證交所營業細則第49條第1項第14款規定情事，公告自12月14日起併案打入全額交割。