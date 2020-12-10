富喬擬發公司債 不超過4億元

二○二○年即將走入歷史，這一年武漢肺炎疫情貫穿全年，從元月廿三日武漢封城迄今，到了現在，輝瑞、Moderna疫苗問世，大家也對二○二一年的疫情有解充滿了期待，但回顧這個即將逝去的一年，這也是一個大好與大壞的一年，這是最壞的時代，也是最好的時代。

2020-12-10 13:39