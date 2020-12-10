富喬擬發公司債 不超過4億元
上櫃公司富喬（1815）今日公告，富喬董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債，發行總額上限4億元整，每張面額10萬元整，發行價格依票面金額十足發行，發行期間五年、票面利率為0%。
富喬公告提到，募得價款之用途及運用計畫為償還銀行借款，採詢價圈購方式對外承銷，公司債受託人為台新國際商業銀行股份有限公司，承銷機構為臺銀綜合證券股份有限公司。
富喬也公告，主要籌資內容及其他發行相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權 董事長全權處理。轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂發行日，並自發行日起於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。
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