快訊

擁槍毒犯裝心臟病發突襲警脫逃 新竹出動百警圍捕中

環球晶圓宣布與Siltronic正式簽訂商業合併協議

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

環球晶(6488)宣布與Siltronic正式簽訂商業合併協議，今(10)日下午3點將以電話會議方式舉行法人說明會。

環球晶昨(9)日召開董事會，決議通過由100%持股的子公司GlobalWafers GmbH以每1股支付現金歐元125元，收購Siltronic流通在外股份；環球晶圓與Siltronic結合後的事業體將更能互補地為股東創造最大利益。併購後預計產生的效益為：1. 預計產生之綜效將為環球晶圓的股東及客戶創造正面價值；2. 強化產品組合；3. 進一步強化財務與營運能力及業務規模；4. 更廣泛的客戶群。

環球晶表示，這次併購案預定2021年下半年完成，併購案完成後，仍將維持Siltronic AG現有業務並繼續經營。Siltronic總部位於德國慕尼黑，是世界領先的半導體矽晶圓製造商，也是全球頂尖半導體產商的合作夥伴，於歐洲、亞洲、美國擁有最先進的矽晶圓生產基地。

矽晶圓 環球晶 併購

延伸閱讀

元大櫃買半導體ETN 猛

中美晶、全新 人氣指標

合晶、環球晶 認購夯

環球晶併購利多 大小摩接力升評、目標價最高700元

相關新聞

法人看台股 明年上「萬六」

台股漲勢難檔，在多頭進場拉抬下，昨（9）日盤中與收盤指數同步創歷史新高，外資瑞信證券著眼台股行情太會飆，緊急上修台股20...

中美晶、全新 人氣指標

美股高檔震盪，台股昨（9）日盤中續寫14,427歷史高點，拉出連四紅，市場資金快速輪動，股價經過整理的矽晶圓、功率放大器...

敦泰 11月營收攀峰

IC設計商敦泰（3545）昨（9）日公布11月營收再創歷史新高。法人認為，敦泰業績表現優於預期，原估計其本季業績與上季持...

前11月證交稅 躍增六成

最新稅收統計出爐，在股市持續攀高下，累計前11月證交稅1,308億元，續創歷年同期新高，年增近六成。此外車市買氣也相當旺...

投資展望論壇／黃壬信：布局AI科技 新趨勢

富蘭克林華美AI新科技基金經理人黃壬信表示，針對明年投資趨勢，預期將圍繞AI新科技，投資範圍涵蓋衛星物聯網、智慧城市與精...

就市論勢／半導體、航運 有看頭

金融市場在2020年最後一個月不減多頭熱情，尤其疫苗即將上市、美國9,000多億美元紓困方案出現進展等好消息，投資人對經濟加速復甦預期更高...

證交所獲ISO系統認證

臺灣證券交易所宣布，經過一年來全面檢討證券交易核心業務服務流程、評估影響營運持續的威脅事件與建立災難應變復原能力等關鍵項...

第一上市公司說明會 回響熱

臺灣證券交易所表示，在11月13、16、30日及12月7、8日舉辦的第4季第一上市公司財務業務說明會圓滿落幕，每場次都有...

第一大5G ETF成分股公開！12檔最強狂漲200%

「台股第一大」5G ETF-國泰台灣5G+（00881）即將在明（10）日掛牌，國泰投信今天公布該ETF申購贖回清單，3...

2021台股牛氣沖天 統一證：上看萬六大關

長期以來對台股看法最精準的統一證券（2855）今（9）日舉行2021年投資展望會，由統一投顧董事長黎方國博士與統一證券知...

統一證：台股明年上看1萬6000點

台北股市今天收盤漲29.74點，指數收在1萬4390.14點，續創收盤新高。統一投顧表示，隨著美國總統大選及疫苗進展快速...

中小型股活躍台股收漲29.74點 三大法人買超24.12億

台股今（9）日開低走高，權值股漲跌互見，晶圓代工雙雄台積電、聯電休兵，由鴻海（2317）、股王大立光（3008）、聯發科...

熱門新聞

歐系外資點名九檔明年首選必買股 電子股五家上榜

力積電興櫃爆量漲創三紀錄 市值一度超車世界先進

高點在哪？網友問「聯電漲多少可賣」意外逼出台積電密碼

神人「航海王」持這股破萬張！ 光2天就獲利近6千萬

第一大5G ETF成分股公開！12檔最強狂漲200%

長榮開盤爆量勁揚 量能僅次於台積電及聯電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。