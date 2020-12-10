環球晶圓宣布與Siltronic正式簽訂商業合併協議
環球晶(6488)宣布與Siltronic正式簽訂商業合併協議，今(10)日下午3點將以電話會議方式舉行法人說明會。
環球晶昨(9)日召開董事會，決議通過由100%持股的子公司GlobalWafers GmbH以每1股支付現金歐元125元，收購Siltronic流通在外股份；環球晶圓與Siltronic結合後的事業體將更能互補地為股東創造最大利益。併購後預計產生的效益為：1. 預計產生之綜效將為環球晶圓的股東及客戶創造正面價值；2. 強化產品組合；3. 進一步強化財務與營運能力及業務規模；4. 更廣泛的客戶群。
環球晶表示，這次併購案預定2021年下半年完成，併購案完成後，仍將維持Siltronic AG現有業務並繼續經營。Siltronic總部位於德國慕尼黑，是世界領先的半導體矽晶圓製造商，也是全球頂尖半導體產商的合作夥伴，於歐洲、亞洲、美國擁有最先進的矽晶圓生產基地。
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