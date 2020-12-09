快訊

基隆廟口傳承三代70年邢記鼎邊趖吹熄燈號 老顧客不捨

浙江台商返台12天後發病 張上淳：境外感染可能性較大

統一證：2021年牛氣沖天 台股上看16,000點

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

統一證（2855）今（9）日舉行「2021年投資展望會」。統一投顧表示，隨著美國總統大選及疫苗進展快速，全球經濟可望逐步復甦，預計2021年台股上看16,000點，聚焦蘋概股、半導體、電動車、基建等族群。

統一證的「2021年投資展望會」，由統一投顧總經理黎方國、統一證執行副總楊凱智主講，針對2021年全球總體經濟情勢、投資策略及看好產業，進行完整的分析說明。

回顧2020年台股走勢，果然就如統一投顧2019年底所預測，「加權指數向下跌破萬點，以及向上越過歷史高點」，呈現「禍福相倚、劇烈震盪」格局。今年初受到疫情爆發影響，指數一度大跌至8,500點，隨後在全球政府紓困及央行救市政策加持下，指數V型反轉一路上攻到14,000點。

展望2021年，黎方國表示，2021年台灣經濟成長率（GDP）上看3.5%，將比2020年的2.0%更佳，由於美國總統大選落幕，加上疫苗進展快速，解除兩大干擾市場的不確定因素，且拜登的勝選，可望讓2018年以來困擾金融市場的中美貿易戰逐漸緩和，全球政經情勢的可預測性及能見度隨之提高。

此外，由於疫苗進展快速，飽受疫情困擾的生活型態亦可望逐步恢復過往樣貌，因此，金融市場的BV（拜登Biden+疫苗Vaccine）行情啟動，預估2021年台股指數的高點上看16,000點，低點為13,000點，建議持續偏多操作，聚焦蘋概股、半導體、5G概念、汽車、電動車、基建等財報利多及第4季展望佳的業績題材股。

疫苗 台股指數

延伸閱讀

翟東升演講暗指中國助力拜登兒子 川普轉發推文

拜登提名防長要國會豁免 民主黨內有雜音

同志市長再上一層樓？傳拜登考慮請布塔朱吉駐中

拜登政府農業部長職位 傳前愛荷華州長將回鍋

相關新聞

2021台股牛氣沖天 統一證：上看萬六大關

長期以來對台股看法最精準的統一證券（2855）今（9）日舉行2021年投資展望會，由統一投顧董事長黎方國博士與統一證券知...

金融股還能存？股利縮水危機 億元教授為何說：跌下來更要買

在傳出金管會正研議是否管理銀行2021年股利分配政策的消息後，金融股一片綠油油，也有不少投資人考慮放棄存金融股，但有「億元教授」之稱的鄭廳宜卻說：「金融股跌下來更要買！」

晶圓雙雄今休兵！台股開低走高 漲29點收14,390點續寫新高

台股今（9）日又呈現開低走高表現，盤中由黑翻紅，並且站上14,400關卡，一度來到14,427.41點，午盤過後漲點收斂...

歐系外資點名九檔明年首選必買股 電子股五家上榜

台股持續刷新歷史紀錄，目前指數站上14,000點，多家外資已將明年台股大盤指數目標喊上15,000點之上，歐系外資最新報...

長榮領軍 航運類股今漲幅達2.4％

航運股出頭天，今（9）日類股漲幅達2.4%，貨櫃輪龍頭長榮（2603）昨天外資買超2.7萬張，今天股價再創新高，來到28...

統一證：台股明年上看1萬6000點

台北股市今天收盤漲29.74點，指數收在1萬4390.14點，續創收盤新高。統一投顧表示，隨著美國總統大選及疫苗進展快速...

營建股指數續挫1.5% 量能萎縮

打炒房仍是社會熱議題材，昨(8)日挫低2.8%的營建類股指數，今（9）日又呈現開低走低，盤中下挫約1.5%。

【達人談投資】蘋概股退燒 電動車概念股將火熱接力！

過去十年，iPhone改變了人類的生活，若要說回到十年前，懂得智慧型手機趨勢的投資人應該都賺得盆滿缽盈，那未來十年呢？下一個創新在哪裡？讓我們閉起眼睛想像一下2030年的模樣。

高點在哪？網友問「聯電漲多少可賣」意外逼出台積電密碼

台股日線昨(8)日連三紅，在多頭齊發下再戰高點。其中聯電（2303）今年股價猛飆出破50元的關卡，昨已50.9作收，再度攻上18年來新高價，漲幅也飆升逾200%。令網友狂問：「聯電到底漲到多少是賣點？」有內行人直言，只要跟著台積電股價的走勢，就能找到聯電獲利了結的合適價位。

台股高檔震盪 跌23點開在14,336點

美股開低走高，四大指數收盤全數上漲，不過台股今（9）日開盤下跌23.71點，開在14,336.69點，晶圓雙雄暫時休兵壓...

台股太會漲！外資緊急上修 喊到15,000點

台股太會漲，外資竟意外在年底上修目標價！瑞信證券最新發布2021台股策略看好，台灣企業廣泛復甦，加上市場游資充沛，有利台...

營建股利空…先避開

中央銀行祭出房市選擇性信用管制震撼市場，營建股昨（8）日開低走低，類股指數大跌2.8%。法人說：「營建股猶如剛掉下來的刀...

熱門新聞

力積電興櫃爆量漲創三紀錄 市值一度超車世界先進

高點在哪？網友問「聯電漲多少可賣」意外逼出台積電密碼

長榮開盤爆量勁揚 量能僅次於台積電及聯電

黃崇仁帶領力晶寫傳奇 力積電9日登錄興櫃

IC設計族群 法人唱旺

台新金11月獲利大增51.4% 完整解析在這裡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。