統一證：2021年牛氣沖天 台股上看16,000點
統一證（2855）今（9）日舉行「2021年投資展望會」。統一投顧表示，隨著美國總統大選及疫苗進展快速，全球經濟可望逐步復甦，預計2021年台股上看16,000點，聚焦蘋概股、半導體、電動車、基建等族群。
統一證的「2021年投資展望會」，由統一投顧總經理黎方國、統一證執行副總楊凱智主講，針對2021年全球總體經濟情勢、投資策略及看好產業，進行完整的分析說明。
回顧2020年台股走勢，果然就如統一投顧2019年底所預測，「加權指數向下跌破萬點，以及向上越過歷史高點」，呈現「禍福相倚、劇烈震盪」格局。今年初受到疫情爆發影響，指數一度大跌至8,500點，隨後在全球政府紓困及央行救市政策加持下，指數V型反轉一路上攻到14,000點。
展望2021年，黎方國表示，2021年台灣經濟成長率（GDP）上看3.5%，將比2020年的2.0%更佳，由於美國總統大選落幕，加上疫苗進展快速，解除兩大干擾市場的不確定因素，且拜登的勝選，可望讓2018年以來困擾金融市場的中美貿易戰逐漸緩和，全球政經情勢的可預測性及能見度隨之提高。
此外，由於疫苗進展快速，飽受疫情困擾的生活型態亦可望逐步恢復過往樣貌，因此，金融市場的BV（拜登Biden+疫苗Vaccine）行情啟動，預估2021年台股指數的高點上看16,000點，低點為13,000點，建議持續偏多操作，聚焦蘋概股、半導體、5G概念、汽車、電動車、基建等財報利多及第4季展望佳的業績題材股。
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