統一證：台股明年上看1萬6000點

台北股市今天收盤漲29.74點，指數收在1萬4390.14點，續創收盤新高。統一投顧表示，隨著美國總統大選及疫苗進展快速，全球經濟可望逐步復甦，帶動台股未來表現，預計2021年台股上看1萬6000點。建議持續偏多操作，聚焦蘋概股、半導體、5G概念、汽車、電動車、基建等財報利多及第四季展望佳的業績題材股。

統一證券今天舉行「2021年投資展望會」，由統一投顧總經理黎方國與統一證券執行副總楊凱智主講，針對2021年全球總體經濟情勢、投資策略及看好產業進行分析說明。

回顧2020年台股走勢，加權指數一度大跌至8500點，隨後在全球政府紓困及央行救市政策加持下，指數V型反轉一路上攻到1萬4000點。統一投顧在5月領先市場喊出LV（Liquidity+Volatility）行情，看好疫情後的股市表現。

展望2021年，黎方國表示，2021年台灣經濟成長率（GDP）上看3.5%，將比2020年的2%更佳。由於美國總統大選落幕，加上疫苗進展快速，解除兩大干擾市場的不確定因素。拜登的勝選，可望讓2018年以來困擾金融市場的中美貿易戰逐漸緩和，全球政經情勢的可預測性及能見度隨之提高。

此外，由於疫苗進展快速，飽受疫情困擾的生活型態亦可望逐步恢復過往樣貌。因此，統一投顧認為，金融市場的BV（Biden+Vaccine）行情啟動，統一投顧預估 2021年台股指數的高點上看1萬6000點，低點為1萬3000點，建議持續偏多操作，聚焦蘋概股、半導體、5G概念、汽車、電動車、基建等財報利多及4Q展望佳的業績題材股。