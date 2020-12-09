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晶圓雙雄今休兵！台股開低走高 漲29點收14,390點續寫新高

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今開低走高，盤中由黑翻紅，收在14,390.14點。本報資料照片。
台股今開低走高，盤中由黑翻紅，收在14,390.14點。本報資料照片。

台股今（9）日又呈現開低走高表現，盤中由黑翻紅，並且站上14,400關卡，一度來到14,427.41點，午盤過後漲點收斂，終場上漲29.74點，收在14,390.14點，指數續改寫新高紀錄，成交量達3,077.51億元。

美股期貨盤呈現上漲，帶動亞洲主要股市也走揚，僅上證指數壓在盤下震盪。盤面上，各類股中光電族群領漲、運輸、觀光、電機機械等也表現亮眼，盤面弱勢族群集中在營建類股上。

權值股中，晶圓雙雄今日暫時休兵，台積電（2330）下跌4元或0.7%，收在520元、聯電（2303）下跌1元或1.9%，收49.9元、今日以聯發科（2454）、大立光（3008）、鴻海（2317）呈現上漲引領市場信心，漲幅落在0.5%至1.5%間，而被動元件相關受惠供需吃緊，帶動華新科（2492）、國巨（2327）等領漲，另外，中低價位股依舊是市場交投重心，如：群創（3481）、長榮（2603）、友達（2409）、誠美材（4960）、漢磊（3707）等表現搶眼。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，觀察近期盤勢，可發現營收較佳的公司，股價都有不錯表現；進一步來看，有出現缺料、漲價情形或未來展望正面的，股價也已開始反應，相關現象顯示今年上半年雖因產線受疫情影響造成供貨時間減少，但因終端需求仍未消失僅為遞延至下半年，近來已陸續浮現且反應至股價表現上。

台積電

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