法人看好精材第4季業績 股價站穩200元之上
封裝測試廠精材（3374）第3季稅後純益達5.98億元，創下歷史新高，市場法人看好該公司第4季業績可望維持高檔水準，甚至持續小幅成長，股價近日連續走高之後，股價近日攻上200元大關表現相當強勁。
受到基本面後市看好，近日精材股價持續飆漲，今日盤中股價一度來到213.5元，股價創下歷史新高，並站穩在200元大關之上，包括外資及投信法人近期也都有買超動作，是重要推升股價上漲動能。
精材第3季獲利創下歷史新高的主要原因，由於該公司在3D感測及CMOS影像感測器（CIS）等光學元件封裝接單進入旺季，再加與台積電（2330）合作的12吋晶圓測試代工服務業務急速拉升所帶動。
精材今年下半年以來，在12吋測試代工新業務於7月投入量產，帶動公司第3季業績表現亮眼，預期在產品組合優化下，獲利也將繳出優於去年同期表現，因此，該公司第3季業績創高後，市場對該公司第4季獲利期待。
展望第4季，市場法人分析，由於美中貿易紛爭、新冠肺炎疫情持續，國際大環境不確定因素仍多，後市仍待觀察；整體來看，對第4季抱持審慎樂觀看法。法人預期，目前市場對蘋果新手機的反應熱烈，第4季有機會延續旺季效應，加上12吋測試代工業務貢獻增加，單季營收有望維持高檔水準，獲利表現可期。
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