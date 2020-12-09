歐系外資點名九檔明年首選必買股 電子股五家上榜

台股持續刷新歷史紀錄，目前指數站上14,000點，多家外資已將明年台股大盤指數目標喊上15,000點之上，歐系外資最新報告除上修台股指數明年預估值至15,000點，同時點名9檔首選必買股，包括5家電子股，2家金融股，2家傳產股。

歐系外資認為，明年台股企業獲利成長14%、企業營收成長5%、GDP成長從今年的2.5%，明年增至4%，在全球製造業指數PMI支持、及科技強勁需求下，對台股獲利修正保持正向看法。

歐系外資表示，台灣是亞洲極少數今年可望年GDP、企業EPS正成長的市場之一，預估台股明年企業營收及獲利都將持續成長，GDP也同步成長，預估明年台股目標指數15,000點。

歐系外資同時點名明年首選最青睞股，電子股包括聯發科（2454）、台積電（2330）、大立光（3008）、廣達（2382）、智邦（2345）；非電子族群是首選元大金（2885）、億豐（8464）、美利達（9914）、中信金（2891）；但建議的較不青睞股則有聚陽（1477）、第一金（2892）、華碩（2357）、中華電（2412）。

歐系外資表示，明年台灣將受惠台商回流、資本回本，在美元疫弱下，台幣可能仍會升值，相較於今年的政治雜音，明年將可望較為平靜；在類股題材上，獲利從科技股外溢到其他類股，科技需求將從遠端居家辦公(WFH)轉向其他5G、雲端和數據中心等核心主題；半導體基期偏高；由於QFII布局上游領域的部位重，在企業獲利成長擴大到其他類股的情況下，QFII部位可能將出現調整。

台股今(9)日以14,336.69點低盤開出，晶圓代工雙雄休息，被動元件股強勢，指數震盪翻紅，一度衝高至14,427.41點，再刷新歷史新高。