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高點在哪？網友問「聯電漲多少可賣」意外逼出台積電密碼

聯合新聞網 / 綜合報導
聯電勢如破竹飆破50元關卡後，網友狂問：聯電到底漲到多少能賣？報系資料照片
聯電勢如破竹飆破50元關卡後，網友狂問：聯電到底漲到多少能賣？報系資料照片

台股日線昨(8)日連三紅，在多頭齊發下再戰高點。其中聯電（2303）今年股價猛飆出破50元的關卡，昨以50.9作收，再度攻上18年來新高價，漲幅也飆升逾200%。令網友狂問：「聯電到底漲到多少是賣點？」有內行人直言，只要跟著台積電股價的走勢，就能找到聯電獲利了結的合適價位。

專家認為，台積電今年不負外資眾望，攻上500點的目標價，以這樣的強勢漲幅，便可帶動相關族群股一起上攻，聯電股價目前看似處於高檔，但半導體產業基本面強勢，如何判斷聯電股價的方式，其實就是看領頭王台積電（2330）的股價走勢，最簡單的算法是「聯電會是台積電股價的十分之一」。

目前聯電11月營收意外月減逾3.6%，未如外界預期走高，但從業績及公司規模的基本盤，差不多也是台積電的十分之一，股民可以此為參考指標。舉例而言，台積電的股價若為520元，那聯電的股價在52元並不算高，投資人可以此算法作參考。

根據證交所的數字統計，上周外資賣超聯電5萬6,000張，前周大賣逾3萬8,000張，仍未影響聯電衝出50元大關的亮眼表現。但聯電今(9)日ADR下跌，以49.1元開盤，外資是否回補，可持續關注。

專家認為，聯電股價賣點會是台積電的十分之一。圖為聯電與台積電走勢圖。擷自經濟日報網友股市看盤
專家認為，聯電股價賣點會是台積電的十分之一。圖為聯電與台積電走勢圖。擷自經濟日報網友股市看盤

台股 台積電 聯電 台股獲利

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