法人：疫苗帶動景氣 央行續唱寬鬆 有利牛市續航

富蘭克林證券投顧表示，預期隨著多款安全且有效的新冠疫苗問世後，將帶動更多產業與區域經濟復甦，2021年全球經濟將從修復期進入到穩健增長階段，所幸全球通膨仍屬溫和，讓主要央行能延續低利寬鬆政策，有助延續全球風險性資產多頭行情。

但富蘭克林投顧也提醒，隨著景氣改善及公債發行增加，美國公債殖利率曲線將趨陡且長天期公債看升，債券投資宜靠攏在高收益債及新興債等高息資產。另一方面，2021年第一季消息面將關注美國總統拜登新人新政，預期將優先推動防疫與振興經濟，對外貿易與軍事外交關係上也將重返多邊主義，緩解地緣政治緊張情勢，而3月中國人大政協兩會將聚焦十四五規劃的內容，具備政策扶持的產業商機蓄勢待發。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭，包爾表示，預估2021年美國經濟有望持續復甦，在低利率、低通膨及溫和成長的經濟環境中，看好創新成長股將持續擔綱多頭主流。其中在數位轉型趨勢引領下，金融科技、電子支付、雲端運算、5G、醫療創新等未來10年的投資前景將相當正面。未來將關注拜登政府上台後對於基礎建設法案的構想，預期任何基礎建設法案都將包含大量的科技、寬頻及5G基礎建設。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪．拉加則說，看好新興亞洲企業在創新能量上領先全球同儕具備極大優勢，同時面臨新冠肺炎疫情衝擊也展現極佳韌性，例如中國的網路、健康醫療、新能源與消費產業財報結果優異，面對艱困的營運環境，大型企業透過規模優勢持續自較為疲弱的競爭對手中獲取市占，大量採用科技應用、持續創新，以及產業加速整合，都為企業提供大量的成長機會。