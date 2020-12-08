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下半年海外股票基金績效 這兩類並列黑馬

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
圖／保德信投信提供
圖／保德信投信提供

美股持續改寫新高，全球股市也隨之走揚，股票型基金績效跟著大好。Lipper統計，投信發行的190檔海外股票基金中，下半年來的績優基金主要由中國與科技基金兩大類獨占鰲頭，前十強平均幫投資人獲利超過三成；其中績效優異的中國基金包括保德信中國品牌、兆豐國際中國A股、安聯中國策略、兆豐國際中國內需A股，科技型基金則由摩根東方科技、統一全球新科技、統一新亞洲科技能源、第一金亞洲科技，顯示與亞洲市場相關的基金表現優異。

保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，這波陸股大漲是由基本面與資金面雙軌驅動，可謂「有基之彈」，因此能保持多頭熱度不墜，包括中國11月製造業PMI來到52.1，較前月上升0.7，顯示製造業復甦加快；從分項細看，以新訂單和生產指數上修幅度最大，分別來到53.9和54.7，顯見四季度經濟持續向好。

就企業獲利分析，許智洋表示，第四季A股獲利可望持續改善，明年後增速有機會實現兩位數以上成長，雖然目前歐美疫情爆發對於中國大陸與全球的影響仍有不確定性，但大陸境內防疫落實度高，對於經濟和企業獲利的影響應屬有限，預期第四季上市公司盈利將延續第二季以來的改善趨勢，尤其明年上半年若疫情對經濟的影響進一步減弱，且在低基期之下的獲利成長幅度值得期待。

針對陸股投資布局，許智洋認為，隨著滬深300指數站穩5000點大關之上，正式突破過去四個月的箱型整理區間，後續行情仍可期待，但因為目前進入財報空窗期，漲多的成長股短線漲勢可能稍微休息，資金將轉向低估值及周期性類股，預期估值較低的大型股相對有利；選股方面，包括金融、工業、原物料等可望成為下一波市場資金著墨焦點之一，接棒助漲A股走勢。

A股 疫情

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