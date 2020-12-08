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打贏兩岸消耗戰？國軍首要戰勝的，並非外在敵人

房地產七年聞風不動 央行這次出手恐造成預期心理扭轉

台股再創新高 權證多頭占上風

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

台股在國內「打房入股」，加上新台幣持續走升中，指數在今（8）日早盤回檔整理後，隨電子維持強勢下，終場指數上漲103點，收在14,360點，再刷新歷史新高，盤面類股輪動快速，部分資金轉進權證市場，其中，交投最熱絡的權證，為連結聯發科（2454）的聯發科國泰07購02（076106）。

受到前一交易日美股表現疲軟，以及三大法人賣超影響，台股早盤後拉回整理，午盤在航運、半導體、機電、橡膠轉強激勵下，指數翻紅走揚，三大重量權值股台積電（2330）再創新高，鴻海（2317）盤中過高後拉回休息，大立光（3008）站回短中期均線之上，帶動指數再創新高。

權證市場方面，投資人交投熱絡，整體權證市場成交金額占大盤比重為0.85%，成交金額為29.8億元。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為27.5億，認售權證成交金額為2.2億，認購權證成交金額占總成交金額92.5%，持續站穩九成水準；認購、認售比值為12.3倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結聯發科的聯發科國泰07購02，成交金額為1,135萬元；認售排名第一的是連結台積電的台積電國泰07售05，成交金額為912萬元。

其中值得注意的是，從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，認購有9檔，雖顯示市場多方力道仍占上風，但空方主要押寶的是權王台積電，目前新冠肺炎疫苗訊息正面，讓市場對2021年全球經濟復甦動能抱持期待，但由於法人年底作帳操作影響，類股輪動相當快速，短線追高風險增加，部分買盤轉以權證替代操作下，權證市場短線仍可望持續發燒。

認售權證 台積電 認購

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