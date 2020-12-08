台積電點火 台股漲103點收14,360點、續創新高

台股今（8）日開低走高，早盤一度跌破14,200關卡，來到14,184點，隨後在晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）回神下，指數由黑翻紅，終場大漲103.8點，收在14,360.4點，續改寫新高紀錄，不過成交量為2,797.19億元，量能明顯縮顯，小於近5日均量。

由於美股疫情持續升溫，美股期貨電子盤在盤下震盪，亞洲主要股市包含：日、韓、陸、港股都呈現下跌，台股約10點45分後買單點火拉抬，漲逾百點，台股一枝獨秀。

盤面上，大型權值股台積電、聯電盤中翻紅，帶動市場信心，台積電續改寫新高價，收在524元，加上聯發科（2454）、大立光（3008）走揚挹注，另外，中航（2612）、長榮（2603）、精材（3374）、世界（5347）、金麗科（3228）、光罩（2338）等攻上漲停板。今日以半導體、運輸類股表現強勢，而營建類股受到政策影響，指數收跌2.7%。

展望後市，保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股近期隨美股起舞，半導體做夢及漲價題材成為短期穩盤類股，整體盤勢持續呈現強勢多方格局，隨著指數站穩萬四大關之上，晶圓雙雄大廠股價也持續走升，預期未來14,000點將成為成重要支撐關卡，加權指數在農曆春節前持續改寫新高的機率相當大。