營建股跌逾2.8% 法人：如刀在半空中 承接風險高

營建股今(8)日開低走低，營建類股指數曾跌至337.14低點，跌幅超過2.8%。法人說：「營建股猶如剛掉下來的刀，現在承接的風險大。」

日盛投顧總經理鍾國忠表示，央行出手打炒房後，營建股短線恐難有起色，投資人暫時不宜搶短，可先避開營建股操作。

今日營建指標股中，愛山林（2540）亮燈跌停，冠德（2520）也在盤中跌停，欣陸（3703）、遠雄（5522）股價盤中跌幅也超過6%；上櫃營建股的永信建（5508）及富旺（6219）跌幅逾5%。

群益投顧董事長蔡明彥說，央行祭出的措施才剛出手，應該會延續一段期間，這段期間對於營建股的消息面並不有利，投資人可先避開操作，至於已持有營建股者可能要思考汰弱則強或換股操作。

蔡明彥表示，根據過去兩年推案且銷售不錯的公司中，還是可以找到依目前價格買所獲得可能配發的股息不錯；此外，有些股價處在低基期且仍具業績成長題材者，還是有投資價值，但未來是否產生投資損失，就要看投資人持股可以擺多久。

蔡明彥表示，有些營建業者以廠房興建與銷售為主，受到的影響可能相對有限；但是有些公司法人藉買賣辦公室或房屋避稅的做法，已引起中央銀行注意，這部分可能會受到較大影響。

雖然營建業有大筆入帳的季節性作法，但蔡明彥說，考量營建業的入帳時間不一定且波動很大，通常法人不會將營建股歸類在高殖利率族群中。