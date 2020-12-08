今年最後一波！12月ETF除息秀 最高配息率5.5%

台股將揮別2020、迎接2021，ETF同步迎接年度最後一波除息大秀，統計到12月底，至少30檔ETF將接力除息，近半配息率達到3%以上，傳統高配息的REITs、高收債表現最突出，最高配息率近5.5%。

國際金融市場在美國大選後萬里無雲，美股帶頭攻頂高還有更高，安全資產的債券、黃金、美元表現相對不起色，但熱錢四溢回檔也不大，收益率低檔穩住。台股掛牌ETF在連續由高股息ETF炒熱行情後，12月焦點轉向債券及REITs ETF。

率先除息是16日起月配息的中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B）、及季配息的元大AAA至A公司債（00751B）等19檔債券ETF，緊接著17日復華投信三檔高配息ETF-FH富時不動產（00712）、FH彭博高收益債（00710B）及FH彭博新興債（00711），18日永豐20年美公債（00857B）、第一金電信債15+（00880B）、新光美債1-3（00831B）等七檔債券ETF，21日統一美債10年Aa-A（00853B）壓軸除息。

配息率最高是REITs ETF的FH富時不動產，每單位預計配發0.173元，年化配息率達5.4%。這檔在上半年跟進股市回檔，前三季衝出平均10%的超高配息率，11月來因股價翻漲近兩成，配息率下滑仍有5%水準。

FH富時不動產能高配息主要是指數殖利率本身就很高，完全不配本金。台股掛牌ETF都不配本金。

其次同樣有5%配息率，是高收債的FH富時高收債，每單位擬配發0.24元，年化配息率約5.2%。該ETF今年配息率都穩於5%至6%，現受益人約4,000人，是台股中最受關注的高收債ETF。

另有12檔配息率達到3%以上，並有七檔規模高於百億元較具流動性，可優先關注。

包括上市櫃ETF前五大的中信高評級公司債、459億元的中信優先金融債，還有百億元到300億元的凱基AAA至A公司債（00777B）、凱基金融債20+（00778B）、群益A級公司債（00792B）、FH彭博新興債、及永豐10年A公司債（00836B），另中信全球電信債（00863B）86億元也較具規模。

其中，月配息的中信高評級公司債及中信優先金融債11月配息率返回3%以上，12月持續有3.1%。

而2%至3%的大規模ETF，主要有600億元的元大AAA至A公司債配息率約2.9%。