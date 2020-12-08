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耀登申購火熱 中籤率僅0.3%

經濟日報 / 記者陳昱翔／即時報導
耀登董事長張玉斌。記者陳昱翔攝影/報系資料照
耀登董事長張玉斌。記者陳昱翔攝影/報系資料照

射頻元件暨量測商耀登（3138）初次上市公開申購於7日公開抽籤，申購期間為12月1日至12月3日，申購期間股價最高價來到94.1元，溢價差104.57%，高溢價差也吸引大量投資人關注，合格申購件數超過40萬件，超額認購倍數高達330倍，中籤率僅0.3%，耀登初次上市承銷案，主辦券商為國票綜合證券，公開承銷總數4,975張，其中3,740張採競價拍賣，餘1,235張採公開申購，將於12月11日掛牌上市。

耀登實收資本額為4.12億元，109年度截至10月，營收9.28億元，年增22.88%，更已超越去年及前年全年。前三季稅前淨利1.31億元，每股盈餘(EPS)2.46元，較去年同期年增136.54%，第4季及明年仍持續穩健成長。

5G時代來臨，產業商機蓄勢待發，耀登掌握關鍵5G技術，在消費性電子產品、網通、車聯網、智慧生活、工業運用、車載系統等領域皆佔有一席之地，其中在車載系統上，已經成功打進中國電動車最大品牌及日本大廠「豐田汽車」的供應鏈，耀登成功從後裝做到前裝市場，除帶動營收外，更佈局未來自駕車市場。

耀登主要經營三大重點，包括天線開發、設計及製造，量測設備銷售及技術支援服務，以及電子產品測試認證服務，均涉足5G領域，是耀登在天線產業中脫穎而出的利器。近年除了檢測服務因主力客戶加上5G新機持續開案，未來營運表現可期；量測設備代理銷售部門受惠於5G產業及新技術發展，量測設備訂單能見度已達8至10個月。耀登掛牌後，國內5G射頻族群將增添一顆閃耀新星。

5G 營收

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