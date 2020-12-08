國泰台灣5G+ETF 12月10日上市

根據電信大廠愛立信昨（7）日最新發布《行動趨勢報告》指出，預期2026年時全球5G用戶將達到35億，且5G用戶及覆蓋率的增長，將比過往任何一代行動網路部署速度來得更快。

看好5G趨勢下，愛立信宣布攜手台廠，與聯發科、研華等企業成為合作夥伴，鎖定5G企業專網商機；另一國際雲端大咖-思科，則與和碩、仁寶、英業達、智邦、啟碁等結盟，打造全台首座5G開放式網路實驗平台，搶進國際5G市場。

台股亦在如台積電、聯電等5G相關個股輪動攻堅下，在12月4日時，首次收盤站上14,000點大關，再次創下歷史新高。而由國泰投信推出，國內第一檔鎖定5G台灣隊的ETF商品-國泰台灣5G+(00881)，亦將於本周四(10日)上市，該ETF募集金額達近80億元，亦再刷新台股ETF最大IPO金額紀錄，預期掛牌後可為台股的5G主題再帶動一波熱潮。

國泰台灣5G+ ETF(00881)經理人蘇鼎宇表示，00881追蹤台灣5G+通訊指數由台灣指數公司所編製，該指數首先由台灣上市櫃股票中，篩選出在FactSet的RBICS產業分類下，5G相關營收大於50%的個股，同時再訂定近三個月日均成交額大於5千萬台幣，且近四季累積 EPS>0等流動性及獲利要求，最後依照市值排序，取前30檔5G個股，並設定最大成份股的比重為30 %，力求達到良好分散性，且可充分表彰台廠在5G及未來新世代通訊下的之投資表現。

蘇鼎宇補充，國泰台灣5G+ETF還具有三大特點：

第一、其集結台廠各路國家隊，預期ETF配置上，半導體約占55%、關鍵電子零組件及電腦週邊合計約31%、通信網路類約6%。此外，4G造就智慧型手機，預期5G將帶動的是智慧電動車，因此，廣達、大立光、瑞昱等電動車國家隊，亦在成分股之列。

第二、00881為國內唯一一檔有配息的5G ETF，具有一年兩次的配息機制，首次配息預計將落在明年8月；此外，經查詢，其15元的發行價，將成為市場上成份股包含台積電的ETF中，價位最低的一檔，而台積電將於12月17日除息，00881可成為小資族入主台積電，參與其除息最輕鬆的ETF選擇。

第三、這檔ETF名稱中「5G+」即代表超前布署的意思，因為除了5G以外，目前已研議的美國6G星鏈計畫，台股中如穩懋、華通、台光電等，皆已打入其供應鏈，而相關台廠亦為台灣5G+通訊指數的成分股。

全球5G的布建及推展，將不能缺少5G台灣隊的參與，投資人可透過關連度高的指數及ETF，一次布局涵蓋各5G主題應用面向的台股，快速掌握全球5G趨勢起飛下的最在地商機。