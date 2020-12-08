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盤中零股夯！統一證加碼抽統一獅限量十冠紀念品
盤中零股交易的開放降低了股市交易門檻，才剛滿月，已經吸引不少年輕小資族進場當股東。統一證券貼心減輕小資族的負擔，手續費超優惠，零股交易手續費不足1元以1元計算。為慶祝關係企業統一7-ELEVEN獅隊拿下隊史上第10座冠軍，即日起再加碼，只要完成1筆零股交易，就能參加統一獅限量十冠紀念商品抽獎活動，一起分享榮耀時刻。
統一證券表示，在零股交易剛推出時，就已提供投資人交易手續費的優惠，取消了原本2元的門檻，交易手續費1元起（若不足1元則以1元計算），為的就是要減輕小資族購買零股的負擔，提升年輕族群加入投資行列的意願。據統計，盤中零股上線不到一個月，零股交易金額占大盤的比例就已成長了三倍之多，可見投資人對盤中零股的興趣相當高。
盤中零股交易讓小資族趨之若鶩，除了降低了交易門檻，不再像以往動輒需要數十萬資金才能進場外，盤中零股交易每3分鐘就撮合一次，更解決了過去盤後零股交易一天只撮合一次，導致成交不易的問題。
統一證券攜手統一7-ELEVEN獅隊再加碼，即日起只要完成1筆盤中零股交易，就有機會獲得統一獅隊限量十冠紀念球、十冠紀念球衣與十冠紀念球帽。活動只到今年底（12月31日），邀請年輕小資族把握機會，同慶統一獅十冠榮耀，從零股開始累積財富，實踐夢想藍圖。
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