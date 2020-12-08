美國醫療用大麻合法化 旭富等股後市看俏

美國國會眾議院上周表決通過大麻合法化法案、聯合國也承認大麻的醫療效用，相關消息帶動大麻股如：極光大麻、冠軍成長等股大漲，而國內唯一開發醫療用大麻的旭富（4119）也已取得美國DMF（原料藥主檔案）註冊許可，帶動股價震盪走揚。

美國國會眾議院表決中以228比164的票數，贊成將大麻從聯邦「管制物品法」（Controlled Substances Act）中除名；而聯合國也以27贊成票、25反對票、1棄權票結果，歷史性通過並承認大麻的醫療用途，將大麻從《1961年麻醉品單一公約》（Convention on Narcotic Drugs）的附表四中移除。

醫療用大麻廠旭富今（8）日股價領先大盤呈現上揚，股價震盪走高，站上130元關卡，昨（7）日外資及自營商也有回補買單，12月以來股價漲3%，脫離均線糾結區。在營運面，今年前三季稅前淨利8.01億元，稅後淨利6.39億元，年增率逾3成，每股純益（EPS）8.04元，已大幅超越去年全年獲利。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，旭富取得在美藥證，躋身國際醫用大麻藥品供應鏈，近期在推動大麻合法化相關利多消息頻傳下，旭富超前部署，有助於後續營運表現。