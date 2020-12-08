法人看多亞德客 股價衝高挑戰900元關卡

隨著美國準總統拜登宣布新的政府團隊，疫苗加緊生產等好消息釋出，市場情緒漸趨樂觀，刺激全球股市再創新高，這也印證我之前的看法：持有太多現金是最大的風險。現階段行情仍然驚驚漲，投資人怎麼看新台幣、房市以及股市發展？我的觀察如下：

2020-12-08 10:40