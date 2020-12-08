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法人看多亞德客 股價衝高挑戰900元關卡
高價股今日在大立光領軍向上攻堅，其中，亞德客-KY（1590）盤中攻抵897元，多家法人出具報告，看好亞德客明年獲利可望再成長。
法人表示，亞德客的線軌貢獻翻倍及中國市占擴增，明(2021)年獲利可望創高。
今年中國氣動市場持平至低個位數成長，亞德客前十月累計營收成長17%，顯示持續掠奪同業市占；再加上中國十四五計畫政策支持5G、智慧城市、自動化等發展，此次上升循環可望超過八季，中國強勁成長將推升亞德客高速動能延續。
法人說，亞德客目前市值1,500億元，CSR報告將於2020年12月發布，未來在ESG揭露更完備之下，將吸引相關資產管理業者關注。儘管目前訂單能見度只有一個月，但5G相關投資與工具機、汽車需求回溫延續工業自動化上升週期，以及公司持續擴大市占率將為明年獲利奠定良好基礎。
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