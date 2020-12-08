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房市沒有飆漲的條件！股市老手：現階段，只有台股不能「預設高點」

商業周刊 / 老馬／商周.com專欄作家
台股衝上萬四高點。報系資料照
台股衝上萬四高點。報系資料照

摘要

最近房市成為大眾矚目的焦點，作者認為除了剛性需求之外，房屋保值效果不大，同時也不具備有飆漲的條件。但低利率仍是最有力的後盾，尤其是近年央行調升利率的動作有限，所以審慎樂觀看待即可。

隨著美國準總統拜登宣布新的政府團隊，疫苗加緊生產等好消息釋出，市場情緒漸趨樂觀，刺激全球股市再創新高，這也印證我之前的看法：持有太多現金是最大的風險。現階段行情仍然驚驚漲，投資人怎麼看新台幣、房市以及股市發展？我的觀察如下：

一、去年台股證券新開戶人數達1000萬，今年迄今也已經有900萬人，顯然買股票已成為全民運動。加上壽險公司陸續停賣儲蓄型保單，改將投資型保單視為銷售重心，我想台股的量能充沛將成為常態。此刻不要過度關注看指數的位置高低，關鍵是產業類別及個別企業明年是否還有成長空間。

無論是原物料、半導體及周邊高科技產業，將受惠於整體需求殷切，明年的營收值得期待。這也促成股價震盪走強，至於是否要選擇ETF、基金還是個別股票，都可依個人需求調整。 由於指數已經攻上14000點了，暫時沒有套牢賣壓，只有技術性漲多拉回、獲利了結的波動。

老實說，雖然有一段漲幅了，但尚未有明顯的頹勢，愈怕可能愈漲，只有勇敢投入才有機會分一杯羹。

二、海外資金持續回流，加上過去台幣過度被低估，因此新台幣兌美元匯率將持續逼近28大關，央行只會讓台幣緩慢升值，加上美元走弱成為市場共識，強台幣將是新常態。因應之際除了採取避險（廠商需求）之外，一般投資人趕緊調整投資組合，避免過度著重在美元貨幣，可以預見內需資產需求一定會增加，消費力也將轉強，營建股、資產股也不容小覷。

三、近日台灣房市大熱主因是低利率、海外資金湧入以及銀行降低貸款成數等，房價前幾年也壓抑許久了。要注意的是政府隨時都可能打房， 所以適度投機投資也許可行，但切勿過度槓桿炒作。

房屋除了剛性需求之外，保值效果不大，因為前幾年的大量供應還要時間消化，我也不認為有飆漲的條件。但低利率仍是最有力的後盾，尤其是近年央行調升利率的動作有限，所以審慎樂觀看待即可。

行情見回不回已經讓學生、上班族、雙薪家庭、甚至是退休族都前仆後繼投入股市！總之，我還是老話一句，台股暫時不能預設高點，投資人仍有機會獲利，千萬別錯過難得的多頭行情呀！

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