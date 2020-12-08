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外資昨賣超逾7.5萬張 聯電今漲勢中斷

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
聯電今日以49.3元開出，下跌0.7元，中斷連續3個交易日的漲勢。報系資料照
聯電今日以49.3元開出，下跌0.7元，中斷連續3個交易日的漲勢。報系資料照

聯電（2303）今（8）日以49.3元開出，下跌0.7元，中斷連續3個交易日的漲勢，統計外資昨日賣超75,688張，連二賣；今年來聯電漲幅逾199%，市值也增加逾4,080億元。

聯電昨日收在50元，創2002年5月來新高，聯電ADR周一收漲1.92%，但是三大法人卻是賣超，外資賣超75,688張，連二賣，投信賣超3,408張，自營商賣超4,191張，合計三大法人賣超83,293張，聯電今日開低走低，盤中跌幅逾2%。

聯電受惠於8吋、12吋產能利用率滿載，及調漲8吋晶圓代工價格10%至20%，推升股價強漲，市值也往上攀升；統計至今日開盤，聯電今年來漲幅達199.69%，若以昨日收盤價計算，漲幅逾200%，達203.95%。

法人認為，聯電近期急漲且在三大法人大量出貨下，股價可能要進入休息整理，如果聯電股價休息，低價半導體個股股價也可能跟著熄火；資金將從半導體個股流出，轉往有利可圖的個股身上。

聯電 三大法人

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