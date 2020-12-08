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美股走勢分歧 台股跌4點開在14,251點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
昨日美股走勢分歧，四大指數收盤漲跌互見，壓抑今日台股表現，開盤下跌4.66點，開在14,251.94點。報系資料照
昨日美股走勢分歧，四大指數收盤漲跌互見，壓抑今日台股表現，開盤下跌4.66點，開在14,251.94點。報系資料照

昨日美股走勢分歧，四大指數收盤漲跌互見，壓抑今（8）日台股表現，開盤下跌4.66點，開在14,251.94點，早盤回測14,200點後，買盤進場拉抬聯發科（2454）、鴻海（2317）、大立光（3008）等，支撐台股回到平盤附近。

由於每日確診人數持續走高，投資人權衡疫情與疫苗的狀況，並等待國會新紓困法案協商的最新進展，壓抑道瓊指數於創高後小幅拉回整理，收盤仍站穩於30,000點之上。另外，受惠Tesla、台積電（2330）ADR創高大漲的帶領下，那斯達克、費半指數收盤再創歷史新高。

終場四大指數漲跌互見，道瓊工業指數下跌148.4點，或0.49%，收在30069點；標普500指數下跌7.15點，或0.19%，收在3691.96點；Nasdaq指數上漲55.71點，或0.44%，收在12519.9點；費半指數上漲13.57點，或0.48%，收在2806.60點。

展望後市，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股續創新高，雖然類股輪動快速，傳產類股具有低基期優勢而蠢蠢欲動，但電子類股仍然是成交的主力，為帶動指數高升的主要引擎。未來盤面高檔震盪加劇，建議投資人操作上仍須慎選具題材，長期展望佳的個股。

台股

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