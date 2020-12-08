台股「急牛」推動 爆量創高

台股昨（7）日盤中與收盤各寫14,306點與14,256點，再次同步創歷史新高，惟短線出現外資賣壓、周轉率飆高等訊號，市場專家認為，中線仍將挑戰「萬五」大關，但短線須留意美債、當沖、融資、外資四大觀盤焦點，並注意台積電17日除息前走勢。

美國11月非農就業遠低於預期，市場預期將迫使國會更快速地推出新一輪紓困措施下，美股四大指數上周五同步創下新高，台股昨日在台積電、聯電與鴻海等聯手帶動下，早盤應聲寫下14,306點的盤中歷史新高，鴻海並順利填息、台積電收盤股價514元與市值13.32兆元同寫新高，聯電股價站上50元、市值上升至6,211億元越過國泰金排名第七。

不過，雖新台幣持續走升，市場預期持續加碼的外資卻一反常態調節，行情上沖下洗，成交量爆出3,353億元大量，史上第四大，市櫃合計4,068億元為史上第五大，終場指數上漲124點收14,256點，也創收盤歷史新高。

然而短線「急牛」推動，指數接連四個交易日寫新高，外資昨日轉賣超69億元，是過去五個交易日來單日最大，自營商也跟進賣超22.5億元，也是過去一個月來單日最大，僅投信買超5億元，三大法人合計賣超86億元；八大公股行庫轉買超17億元，為近五日最多。

第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理李鎮宇、大展投顧總經理賴建承、兆豐國際投顧董事長李秀利等名師預期，台股在資金行情推動下，明年農曆年前指數有望上看「萬五」。

不過，台股短線出現過熱疑慮，下跌檔數為1,119檔，是上漲檔數665家的約一倍，顯示有特定賣盤逢高趁機出貨；加上有29檔個股的日周轉率突破過熱警戒的10%門檻，近期還有部分個股突破20%、30%，意味短短一周內幾可全部換手一次。

此外，目前集中與櫃買市場當沖金額占日成交比重突破30%、櫃買甚至一度超過四成，也顯示短線籌碼處在不穩定的狀態，昨日集中市場當沖占比與上周五相當，為31.8%，但隨總成交量放大買賣交易金額合計達2,138億元，是8月21日以來最大，並較上周五增加329億元，交易戶數上衝到12.3萬戶也是近期最多。

櫃買指數昨日因資金轉進集中市場，下跌0.67點，收在179.64點。

政府基金代操法人透露，美股創新高、新台幣走升、但外資昨日意外賣超後，長期投資人需觀察美債殖利率走勢，以美國10年公債殖利率上周收在0.967%來看，和美股殖利率1.7%~1.8%差距持續收窄，美債等無風險報酬資產可能吸引許多資金再次由股轉債，美債、外資、當沖、反應散戶動向的融資動向，將是近期觀盤重點。