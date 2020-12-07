台股續創新高 漲124點收14,256點

台股今（7）日開高走低，早盤一度來到14,306點，創高後調節壓力出籠，加權指數止漲幅收斂，櫃買市場則由紅翻黑，回測5日均線；而加權指數尾盤在買單敲進台積電（2330）下，指數帶175億元大量拉抬上漲25.89點，終場上漲124.16點，收在14,256.60點，成交量達3,317.38億元，位居第四大成交金額。

美國四大指數創高後，今日美國期貨盤壓在盤下，亞洲主要股市也主要呈現下跌，僅台股、韓股呈現紅盤，台股表現相對強勢。

盤面上，權值股領頭上漲，台積電續創新高價，收在514元，聯電（2303）也帶量上漲，收在50元，鴻海（2317）也啟動落後補漲，大漲逾6%，收在87.9元，歷經95交易日終於完成填息，此外，華邦電（2344）、晶豪科（3006）、同致（3552）紛紛攻上漲停板。

不過，盤面人氣股有震盪現象，面板廠群創（3481）、友達（2409）紛紛震盪翻黑；矽晶圓的環球晶（6488）、中美晶（5483）等壓在盤下震盪；記憶體的旺宏（2337）也呈現開高走低。

展望後市，宏遠投顧副總經理陳國清認為，由於11月至今台股大盤及個股股價都大漲，即使仍然可能出現驚驚漲的情況，但許多電子股股價大漲且有噴出的末升段情況，不僅選股難度會大幅提高，而且風險也將加劇，這是近期個股大漲後，樂觀中必須帶點謹慎的原因。建議在操作上，本周電子股股價若有繼續大漲的話，要見好就收提防結帳賣壓出現，等到股價衝高回落之後，再維持高出低進、區間操作的策略。