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台積電514元收盤、市值13.32兆 雙創歷史新高
台積電（2330）今(7)日開高走高，早盤一度衝達515元，創歷史天價，終場收在514元，上漲11元，漲幅2.18%，創收盤歷史新高，市值增至13兆 3,282.25億元，穩居台股市值龍頭。
根據台積電先前法說會的財測預估，台積電第4季財測營收目標，合併營收預計將介於124~127億美元間，將再刷新歷史紀錄；以新台幣28.75元兌1美元匯率假設來計算，毛利率預計介於51.5~53.5%間，營業利益率介於40.5~42.5%間。
台積電第3季合併營收3,564.3億元，刷新歷史新高；稅後純益1,373.1億元；每股純益5.3元，創歷史新高；台積電10月合併營收1,193.03億元，持續站穩在千億元之上，累計今年前10月合併營收1兆970.24億元，年增27.7%；外資看好11月合併營收將持續較上月成長，交出月增、年增的雙增成績。
外資上周五買超台積電18,731張，投信買超77張，自營商賣超340張，合計三大法人買超18,468張，台積電ADR上周五收漲4.3%，台積電今日跳空開高，早盤一度拉升至515元，終場收在514元，再創收盤新高。
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