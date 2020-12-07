NOR Flash報價翻多 美系外資調高華邦電、旺宏目標價

看好NOR Flash報價翻多，預估明年上半年價格將上漲，美系外資同步調高華邦電（2344）、旺宏（2337）目標價，分別調高至29元、52.5元；華邦電今(7)日開高走高衝上漲停26.05元鎖死，漲停追價買單逾萬張；旺宏盤中漲幅2.4%。

美系外資指出，預估明年上半年NOR Flash報價，在市場預期報價調漲的情況下，終端拉貨力道也在轉強，通路庫存去化速度優於預期，主要是因價格及12吋晶圓產能吃緊，客戶提前拉貨等因素造成，預估明年第1季起NOR調漲幅度將會擴大。

美系外資表示，原預估明年第1季、第2季NOR報價漲幅約0~5%，現在則是將幅度調高至3~7%；看好NOR Flash報價調漲趨勢，調高華邦電及旺宏目標價。

美系外資調高華邦電評等，由中立調高至優於大盤表現，目標價則由16.5元調高至29元；另外，重申旺宏優於大盤表現評等，目標價由44元調高至52.5元。

華邦電今日以25.2元開高後往上拉升至漲停26.05元，股價鎖死，漲停及市價買單逾1.2萬張；旺宏今日以45元開高，一度拉升至46.9元，盤中漲幅2.75%。