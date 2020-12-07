元富證券生技論壇 探討後疫情投資契機

台灣醫療科技展3日於南港展覽館盛大登場，是全球首個橫跨醫療、電子資通訊、科技、生技製藥、醫材，串聯大健康產業完整生態鏈的專業規模會展。新光金控旗下元富證券長期深耕生技醫療產業，為國內生技業進入資本市場的重要推手，此次受生策會之邀舉辦「2020生技投資實戰論壇」，吸引逾300位投資人至現場聆聽。

元富證券「2020生技投資實戰論壇」12月5日下午於南港展覽館一館舉辦，生技教母羅敏菁進行「從全球生技產業趨勢看台灣生技投資發展」專題演講，分析2020年美國生技類股上漲原因及2021年可能風險，解析在全球資金暢旺，推升生醫 IPO家數和個股股價創新高之下，散戶應如何解讀和操作。

她認為，新冠肺炎會與人類長存，人類也會有應對之道，AI將改造全球醫療樣貌，成為產業最大趨動力，但因AI覆蓋面龐大，且須電子物聯業協助，台灣純ＡＩ醫療公司尚未進入資本市場，投資人可留意電子業跨界生醫的個股，並點出台灣生醫產業完整、資本市場支持，台灣雖小但已表現的已可圈可點，未來應與國際通路合作，積極授權國際預期，預期2021年台灣新藥仍將值得期待，其他生技股亦因今年獲利佳將成為2021年高殖利率標的。

財經專家王倚隆則分享生技股票市場的散戶投資人思維，從新藥類股市值激增推動生技類股整體市值破兆談起，介紹其對今年生技股的整體觀察，並以自身操作經驗輔以技術線型，告訴投資人在不同線型下如何具體因應。

論壇下半場由兩位專家與元富投顧生技組組長傅恒聿經理進行深度座談，探討後疫情時代的生技投資風向和選股關鍵。三人除了對今年生技股在股價和基本面出現的落差進行討論，也與在場的投資人分享判斷生技類股可否投資的重要關鍵，並剖析台灣生技醫療產業的發展，讓投資人更了解未來值得布局的生技產業族群。

元富證券長期鎖定醫療生技產業作為承銷業務重心，為國內首家設立創投並輔導最多生技公司上市櫃之券商，元富承銷部進行公司價值及股權評價，提供各項IPO、SPO或擬訂併購策略，並參考元富投顧生醫研究報告及產業分析給予各項諮詢服務，成功協助更多業者順利募得資金進行研究及開發。

元富亦積極關懷台灣癌症議題，從金絲帶小勇士應援、病房探訪、贊助衛教手冊印製、口罩捐贈、愛心捐髮等關懷活動，帶動社會大眾關注癌症議題。未來，元富證券將持續投入生技醫療產業，從不同角度為台灣人民的健康努力，朝聯合國SDGs健康與福祉之目標邁進。