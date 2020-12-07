電子股成交量突破八成 多頭憂大盤爆量長黑

今（7）日早盤在台積電（2330）與聯電（2303）開盤後股價雙雙創高，帶動買盤搶進華邦電（2344）、鴻海（2317）及面板雙雄等股，電子股成交量衝高到八成，第一小時的交易量已達1,700億元，投資人擔心今日量能突破4,000億元，盤中出現賣壓而使指數回落。

今早在台積電與聯電帶動下，電子股出現強勁上漲走勢，也將原本在金融及傳產股的資金抽離，多頭轉進面板雙虎、記憶體及ABF載板等股，但此舉也造成電子股成交量暴增，占大盤整體超過八成，因而引來獲利與當沖賣壓，大盤指數也由高檔滑落接近平盤。

第一金（2892）投顧董事長陳奕光表示，如果大盤成交量超過4千億元且上市櫃公司超過150檔股票跌停的長黑，投資人就要小心盤勢可能陷入拉回整理。

宏遠投顧副總陳國清表示，近期聯電股價可能正在走第五波上漲格局，如以最近聯電上漲的漲幅已經超過第三波漲幅來說，股價漲到目前價位已經是可以交代了。只不過，最近資金行情太強了，會推升第五波上漲到那個最高點價位，還不知道，就看資金行情及盤勢來做。如果聯電股價再上漲，也可能推升台積電股價往上漲。

陳國清說，今年3月底全球股市大漲至今，做多的基金經理人績效大好，為確保績效及過聖誕節可能使今年結帳賣壓提早在12月10日之前的上旬出現，不會拖到12月中下旬才來賣股，因而可能使得本周結帳賣壓提早出現。