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台積電開盤512元、市值飆上13.27兆 雙創歷史新高

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電（2330）今(7)日跳空開高，以512元開出，上漲9元，再創歷史天價，市值飆至13兆2,763.64億元，同步創下歷史新高。（本報系資料庫）
台積電（2330）今(7)日跳空開高，以512元開出，上漲9元，再創歷史天價，市值飆至13兆2,763.64億元，同步創下歷史新高。（本報系資料庫）

台積電（2330）今(7)日跳空開高，以512元開出，上漲9元，再創歷史天價，市值飆至13兆2,763.64億元，同步創下歷史新高。

台積電第3季合併營收3,564.3億元，刷新歷史新高；稅後純益1,373.1億元；每股純益5.3元，創歷史新高；台積電10月合併營收1,193.03億元，持續站穩在千億元之上，累計今年前10月合併營收1兆970.24億元，年增27.7%。

根據先前法說會的財測預估，台積電第4季財測營收目標，合併營收預計將介於124~127億美元間，將再刷新歷史紀錄；以新台幣28.75元兌1美元匯率假設來計算，毛利率預計介於51.5~53.5%間，營業利益率介於40.5~42.5%間。

外資上周五買超台積電18,731張，投信買超77張，自營商賣超340張，合計三大法人買超18,468張，台積電ADR上周五收漲4.3%，較台北交易股票溢價16.4%，台積電今日跳空開高，一度拉升至515元，市值升至13兆3,541.56億元。

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