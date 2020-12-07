台積電續創新高 台股開盤漲97點開在14,230點

台股帶量續創歷史新高，今（7）日在晶圓雙雄領軍下，台股開盤上漲97.56點，開在14,230.00點，盤中一度來到14,306.87點，早盤漲點約在120點；台積電（2330）續創新高，早盤一度來到515元、聯電（2303）也來到51元，此外，華邦電（2344）、矽統（2363）、鈺創（5351）等攻上漲停板。

上周五美股開高走高，四大指數收盤全部上漲，雖然非農就業人數大幅不如市場預期，不過市場期待將加速國會兩黨達成紓困案協商，並可望於本週一擬定草案。另外，Moderna執行長表示對疫苗生產目標充滿信心，因而帶動美股四大指數及小型股羅素2000，收盤均創下歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲248.73點，或0.82%，收在30218點；標普500指數上漲32.40點，或0.88%，收在3699.12點；Nasdaq指數上漲87.04點，或0.70%，收在12464.2點；費半指數上漲76.87點，或2.83%，收在2793.03點。

展望後市，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，上肥下瘦、搶產能的態勢不變；只要資金充沛不減，台股後市居高不懼高；美國儲蓄率與零售銷售數據正向，隨著疫苗問世，影響與普及率則是列為明年觀察要素。在題材面，除了成長股外，建議可以開始留意景氣循環股。

電子股方面，5G手機、半導體、雲端伺服器、AMD供應鏈；傳產股方面，工具機、製鞋、腳踏車。就產業別展望上，今明連續兩年獲利成長的族群包括：工具機、電商及自行車；至於衰退兩年後有望轉成長的族群，則是有鋼鐵、台塑（1301）及汽車零組件等。