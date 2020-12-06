法人：本周台股指數上看1萬4400點

台股上周站上萬四大關，投資人應如何看待本周走勢，永豐投顧表示，長線趨勢的障礙掃除，股市可望持續前進，短線確實有過熱跡象，倘若有震盪拉回，仍然可以逢低買進，至少要把握年終作帳行情。本周指數區間看1萬3900點至1萬4400點。

永豐投顧指出，選股方面，個股會有輪動，半導體製造已經大漲，IC設計可以布局，其他的電子零組件也應掌握節奏。至於傳產股方面，航運股熱力不會很快退去，股價整理後還有機會，總之觀察已經發動的類股，等待拉回整理後的機會。

投資策略方面，永豐投顧表示，美國總統選舉爭議逐漸淡化，畢竟換黨執政不是政變奪權，川普身邊並無有實權的同黨願意冒險違法，隨著14日選舉人團投票日期接近，塵埃落定，不確定性掃除。此外，儘管眼前每日確診病例攀升，但是疫苗也加緊上市程序，英國與美國可望成為率先施打的國家，疫苗開始施打可望撥雲見日。

此外，在第三季季報公布後，年報將在2021年3月底才會公告，四個半月的財報空窗可讓上市公司對業務描繪美好遠景，根據經驗，每年第四季到第一季是股市表現最好的時間。在此同時，美國對中國的科技禁令繼續擴大，其中對於半導體的限制給台灣廠商無限的想像空間，所以過去乏人問津的二線半導體廠股價急起直追，只要台積電穩步推進，落後者就還有上漲空間。