法人看台股 春節將維持多頭導向走勢

在權值股領軍下，台股4日收盤指數站上萬四大關，終場收在1萬4132.44點，法人表示，在資金面與基本面的加持下，未來加權指數仍有機會持續改寫新高，不過投資市場漲多後可能出現獲利了結，挑戰指數新高過程可能較為震盪，未來接棒上漲的族群預期將以中小型股為主，配合年底作帳行情發酵，預期至春節前台股都能維持多頭導向走勢，拉回即是買點。

台股4日大漲155.35點，漲幅1.11%，成交值2876.71億元；隨著指數站上萬四大關，帶動周K線連五紅，上周指數續揚265.35點，周線漲幅1.91%。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，從籌碼面來看，4日外資大舉買超台股146.39億元，不過本土法人站在賣方，但從全周金額來看，內外資法人則全數站在賣方，也讓外資中斷連4買的樂觀態勢，上周轉買為賣，累計外資在上市櫃賣超金額為196.2億元，單周三大法人合計賣超台股247.35億元，預期未來外資動向將視國際市況而定，不過應不易再見到10月之前外資持續出走台股的狀況。

從評價面來看，葉獻文認為，隨著指數來到高檔，台股目前股價淨值比約2倍，高於5年均值1.7倍，不過市場預期未來仍有資金行情帶動，且台股向來具有高殖利率優勢，只要國際三大央行資產規模未開始收斂，台股PB區間有機會跟著行情上調，向上挑戰至2.2至2.3倍，而根據歷史經驗，評價面往往落後反映，預期台股資金行情才正要展開。