掌握軋空行情 鎖定雙指標

台股步入今年最後一個月，表現看回不回，續創歷史新高，融券水位也隨之提升，創15年紀錄，在行情偏多預期下，軋空行情持續醞釀，新唐、南電等融券增加、法人布局個股躍為軋空焦點，為市場關注。

隨著台股不斷創高走揚，融券餘額4日竄升至112萬張，創下2005年7 月1日120萬張以來的新高紀錄，同時，融資餘額來到1,727億元，是2018年8月31日1,729億元以來最多。

融券及融資水位皆增，市場成交量也顯著提升，整體人氣熱絡。法人指出，多空兩軍持續對峙，在台股仍有續強動力下，融券在股價高檔有認賠回補壓力，形成軋空行情，並進一步推升台股表現。

據CMoney統計，新唐、南電、威剛、同致、久陽、南亞科、青雲等個股券資比偏高，且近十日為法人買超的個股，因具籌碼優勢，且有營運轉機題材，支撐股價維持高檔不墜或是強勢攀升，可望成為軋空行情主力部隊。

新唐、威剛、南亞科、奇力新、尚立等為漲價概念族群，青雲、撼訊具虛擬貨幣行情轉強利多，南電、金像電有財測上修空間，同致、久陽、碩禾則有營運回溫轉盈表現。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，目前台股短、中、長期均線呈多頭排列，且成交量屬價漲量增、價跌量縮的多頭型態，在融券餘額張數上衝至高檔水位下，若籌碼未鬆動，則有機會形成回補壓力。

須留意的是，因融券回補軋空多為短線題材，若個股並無基本面表現，或利多消息面以支撐行情續航力，則容易出現反手殺多的情況，不宜長抱。