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低調的王牌 ！謝金河：今年最大亮點是台達電和聯電

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低調的王牌 ！謝金河：今年最大亮點是台達電和聯電

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「低調的王牌：台達電默默躍出」一文，他說，台股站上1萬4000點，企業市值也出現大洗牌，這其中除了台積電屹立不搖穩居龍頭之外，鴻海的老二地位一度被聯發科搶走，現在又搶回來。今年最大的亮點，一個是台達電，一個是聯電

他說，聯電近幾天像脫韁野馬般股價奔騰，市值每天都往前挺。去年聯電股價最低跌至10.8元，市值只有1341.6億，昨天股價漲到47.6元，市值衝到5913億元，已經超越台塑、南亞、台化。美國對中國祭出科技戰制裁中芯，聯電躺著發大財，意外成了大贏家。

「但排在聯電前面的是台達電」，謝金河說，很少人知道台達電是如何躍升的。現在外資預測台積電目標價600元，聯電60元，晶圓雙雄同時發威，把台股空間挺得更高。

謝金河說，而台達電默默轉型與整合，今年前三季台達電EPS6.95元，看起來今年台達電有賺一個股本的潛力，如果再往下看，台達電奮力向上，也許有一天市值會超越鴻海，就像10年前王建民在不知不覺中搖身變成洋基隊低調的王牌，台達電默默躍升，也可以算是台股低調的王牌。

台達電 聯電 台積電

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