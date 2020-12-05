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臺灣50成分股 聯詠入列

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導

臺灣證券交易所昨（4）日發布與富時羅素合編的臺灣指數系列成分股調整，臺灣50指數成分股將新增聯詠，剔除光寶科，臺灣高股息指數成分股新增開發金、遠雄及興富發，並剔除聯詠、華新科、華新，相關調整自18日盤後生效。

目前臺灣指數系列連結的基金，以元大台灣50 ETF逾1,140億元最大，連結高股息指數的元大高股息ETF逾718億元居次，另同樣追蹤臺灣50指數還有富邦台50 ETF，約55億元。合計三指數調整牽動潛在資金達1,910餘億元。

臺灣證券交易所公布臺灣指數系列成分股調整於18日盤後生效，其中，因應元大高股息規模龐大，高股息指數自指數審核生效日起連續五個交易日為定期審核過度期，期間每檔股票權重採過度期間權重進行調整，生效日分別為12月21日、22日、23日、24日及25日。

此次的臺灣50指數新增成分股為聯詠，剔除光寶科，成分股候補名單亞德客-KY、智邦、欣興、光寶科及儒鴻。

臺灣中型100指數成分股新增光寶科、大同、聯合再生、永豐餘、亞太電，剔除聯詠、日友、和大、神隆、葡萄王。

臺灣資訊科技指數成分股新增大同，無剔除成分股。

臺灣發達指數成分股新增聯合再生、永豐餘、亞太電，剔除日友、和大、神隆及葡萄王。

臺灣高股息指數成分股則新增開發金、遠雄、興富發，剔除聯詠、華新科及華新等成分股。

高股息 光寶科 華新科

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